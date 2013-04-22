Подозреваемый в организации теракта в Бостоне был гражданином России

Об этом пишет в понедельник газета Los Angeles Times, передает РИА Новости.

В ночь на 20 апреля в пригороде Бостона полиция после перестрелки задержала и доставила в больницу получившего несколько ранений 19-летнего Джохара Царнаева, подозреваемого в причастности к взрывам на Бостонском марафоне, жертвами которого стали три человека и более 180 были ранены. Старший брат задержанного Тамерлан накануне скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией. По данным СМИ, братья Царнаевы являются выходцами из России. Они непродолжительное время жили в Дагестане, куда прибыли из Киргизии. Джохар Царнаев, якобы, получил американское гражданство в 2012 году.

По данным источников Los Angeles Times в силовых структурах США, Тамерлан Царнаев подал прошение о получении гражданства полгода назад. Как пишет газета, перспективы на получение гражданства у обладавшего российским паспортом Тамерлана, в отношении которого ранее проводилось расследование в связи с домашним насилием, были туманны. Кроме того, сотрудникам миграционной службы было известно о том, что мужчину допрашивали агенты ФБР. По информации телеканала CNN, Тамерлан впервые пересек границу США в июле 2003 года, когда он прибыл в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди. До этого Царнаев якобы непродолжительное время находился в Турции, куда въехал по паспорту гражданина Киргизии.

Ранее американские СМИ сообщали, что братья Царнаевы проживали в США легально, они якобы были зарегистрированы как избиратели в штате Массачусетс, у них также были номера социального страхования (SSN), которые предоставляются гражданам США, обладателям вида на жительство и легально работающим в стране иностранцам.

Представители генконсульства РФ в Нью-Йорке сообщали РИА Новости, что братья Царнаевы на учете в генконсульстве не состояли.