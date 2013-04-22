СМИ: В России историкам раздали рекомендации, как опровергать Голодомор

16:57, 22 апреля 2013
Политика
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Федеральное архивагентство России "рекомендует" историкам так приводить цитаты из документов, связанных с голодом 30-х годов, чтобы они показывали универсальный характер хлебозаготовок 1932 и опровергали Голодомор в Украине.

На Голодоморе в Украине

Об этом говорится в пояснительной записке, подготовленной научным руководителем трехтомного сборника архивных документов "Голод в СССР 1929-1934 гг", выданного Федархивом - доктором исторических наук Виктором Кондрашиным, сообщает "Историческая правда".

Трехтомник изначально должен был называться "Голод в СССР 1932-33 гг", но потом авторы решили сместить временные рамки голода. Как предполагает издание, сделано это было с целью избежать ассоциаций с цифрами 1932-33, которые в Украине стали фактически синонимами слова "Голодомор".

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В пояснительной записке Кондрашина сказано: "Учитывая "украинский фактор", надо подбирать документы с таким расчетом, чтобы они доказывали универсальный характер хлебозаготовок 1932 года".

Руководитель сборника предлагает объяснять убийства голодом граждан УССР тем, что это был элемент борьбы Сталина с внешними врагами: "В этом разделе могут быть представлены документы об обострении международной ситуации в 1932 году на Дальнем Востоке и в Европе, которые требовали от сталинского руководства "твердой линии" во внутренней политике".

Кондрашин рекомендует подбирать документы о голодных смертях "без описания натуралистических подробностей людоедства т.п.". Причем подбирать их следует таким образом, чтобы было видно трагедию всего советского крестьянства, без акцента на Украине".

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