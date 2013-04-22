ПА ОБСЕ ожидает, что Украине удастся решить вопрос о политиках-заключенных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Гроссрук сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой сегодня в Киеве.

“Я заметил, что правительство Украины сейчас уделяет чрезвычайное внимание и активно работает над тем, чтобы провести реформу именно пенитенциарной службы и судебной власти, чтобы исчез вопрос политиков, сидящих в тюрьмах, и мы ожидаем позитивного сигнала в этом плане”, - сказал он.

Отвечая на вопрос, влияет ли проблема нарушения прав свобод в Украине, в частности выборочное правосудие, на председательство Украины в ОБСЕ В.Гроссрук сказал: “Я считаю, что председательство Украины в ОБСЕ свидетельствует о том, что Украина уважает все ценности ОБСЕ”.

В свою очередь Л.Кожара выразил убеждение, что высокий уровень доверия и сотрудничества между председателем в ОБСЕ и руководством Парламентской Ассамблеи ОБСЕ будет способствовать эффективному выполнению задач, стоящих сегодня перед этой организацией.