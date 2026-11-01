Конституционный кризис в Польше: действия президента Навроцкого назвали тревожными

Они добавили, что в целом кризис вокруг Конституционного трибунала длится не много не мало - а больше 10 лет.

Группа бывших председателей Конституционного трибунала поддержали новоизбранных судей и раскритиковала действия президента Польши Кароля Навроцкого.

Как пишет издание Natemat, четверо экс-судей выступили с заявлением по поводу хаоса вокруг Конституционного трибунала. В нем говорится, что законный статус имеют судьи, которых назначил Сейм. Они добавили, что в целом кризис вокруг Конституционного трибунала длится не много не мало - а больше 10 лет, поскольку в состав судебных коллегий входят "неправильно назначенные лица" и нет "законно избранных судей".

К тому же, как отметили экс-судьи, Конституционный трибунал "возглавляет лицо, избранное по неправильной процедуре".

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"Эта ситуация вызывает тревогу и требует решительных действий для восстановления авторитета этого учреждения и общественного доверия. Поведение президента Польши, который на протяжении многих месяцев... блокировал возможность вступления в должность судей, назначенных Сеймом, и вчера предпринял прямую попытку нарушить автономию Конституционного трибунала, безусловно, не способствует достижению этой цели", - говорится в заявлении.

Конституционный кризис в Польше: новости

Кризис начался в 2015 году после прихода к власти партии "Право и справедливость" (PiS). Тогда возник спор о назначении судей Конституционного трибунала: новые власти отказались признавать часть назначений, сделанных предыдущим парламентом, и провели собственные. Это привело к длительному противостоянию между правительством, президентом и судебными органами.

Новый этап кризиса развернулся в конце октября этого года. Поводом стал конфликт вокруг шести судей, избранных польским парламентом в марте. Президент Кароль Навроцкий принял присягу только у двух из них, а остальные четверо принесли ее в парламенте без участия главы государства. Действующая администрация Конституционного трибунала отказалась признавать эти назначения.

30 октября судья Анна Корвин-Пётровская объявила об отстранении главы трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя, заявив, что временно берет руководство учреждением на себя. Это вызвало противостояние в здании суда и протесты. Навроцкий назвал произошедшее незаконным захватом государственного органа.

Конфликт создает правовую неопределенность и усиливает противостояние между президентом и правительством. По состоянию на 1 ноября компромисс не найден.

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