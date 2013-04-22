Спецслужбы США допросят вдову Тамерлана Царнаева

Об этом сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на адвоката Рассел, передает РИА Новости.

Полиция США 19 апреля задержала в Уотертауне мужчину, подозреваемого в причастности к взрывам на Бостонском марафоне, жертвами которого стали три человека и более 180 были ранены. Позднее мужчина скончался в больнице от многочисленных пулевых ранений. По данным СМИ, погибший - Тамерлан Царнаев, его 19-летний брат Джохар тогда смог скрыться от полиции, операция по его поимке продолжалась около 15 часов.

Следователи попытались поговорить с Рассел в доме ее родителей, где она проживает в настоящее время, однако женщина отказалась с ними разговаривать. По словам адвоката Амато ДеЛука (Amato DeLuca), Рассел заявила властям, что не заметила ничего подозрительного в поведении своего мужа после терактов. Она также рассказала, что работала 70-80 часов в неделю в качестве приходящей сиделки, в то время как ее муж заботился об их дочери.

Ранее сообщалось, что у Тамерлана остались жена и трехлетняя дочь, которые проживают в США. По данным британской газеты Daily Mail, 24-летняя Кэтрин Рассел специально приняла ислам, чтобы стать супругой Царнаева. В свою очередь, представитель департамента здравоохранения Род-Айленда, где хранятся архивы актов гражданского состояния, заявила о том, что запись об официальном заключении брака между Царнаевым и Рассел в документах отсутствует.