В Европе растет агрессия против украинцев, которых назначили виновными во всем, - СМИ

Европейские политики набирают политические очки, рассказывая избирателям, как украинцы всё испортили в этих странах.

Украинские беженцы в Польше, Германии и Чехии все чаще становятся жертвами оскорблений, угроз и физического насилия. Причиной ухудшения ситуации может быть распространение антиукраинской риторики, которую используют местные политики и подхватывают пользователи социальных сетей. Об этом говорится в расследовании The Kyiv Independent.

После начала полномасштабного вторжения России украинцев в странах ЕС встречали волной солидарности. Однако со временем отношение к ним начало меняться. В частности, украинки, основавшие в Германии организацию Vitsche, рассказали об оскорблениях, плевках и агрессивном поведении во время акций в поддержку Украины. Они также заявили, что не чувствуют достаточной защиты со стороны немецкой полиции.

В Чехии украинка Екатерина Лебедь, выехавшая из Запорожья в 2022 году, стала жертвой физического нападения в Праге в июне 2025 года. Нападающего задержали и приговорили к 20 месяцам лишения свободы. В Польше преподавательница Варшавского университета Александра Иванюк столкнулась с оскорблениями из-за украинского языка в общественном транспорте. По её словам, даже несмотря на страх, она не хочет отказываться от общения на родном языке.

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Масштабы проблемы подтверждают и статистические данные. Согласно исследованию PAQ Research, на которое ссылаются авторы публикации, 57% украинцев в Чехии подвергались словесным оскорблениям, а 5% – физическому насилию. При этом многие пострадавшие не обращаются в полицию.

Особое внимание журналисты уделили политической риторике. В Германии представители ультраправой "Альтернативы для Германии" распространяют утверждения о чрезмерной нагрузке на социальную систему из-за украинских беженцев. В Чехии премьер Андрей Бабиш обвинял украинцев в чрезмерных бюджетных расходах, а в Польше антиукраинские лозунги использовали во время политических кампаний Гжегож Браун и Кароль Навроцкий.

"Чем ближе мы подходим к выборам, тем шире распространяются эти нарративы, подпитывая антиукраинские настроения, взгляды и выводы", – отметила активистка Вице Иакубовская.

Для анализа информационной среды журналисты The Kyiv Independent изучили около 140 тысяч постов в немецкоязычном, чешском и польскоязычном сегментах платформы X. Из них 98 тысяч отобрали для дальнейшего анализа. Исследование выявило сходство между антиукраинскими сообщениями в соцсетях и заявлениями политиков.

Американская исследовательница Сьюзен Бенеш считает, что основным инструментом таких кампаний является страх, который может постепенно перерастать в оправдание насилия.

"Если ты действительно хочешь заставить людей принять насилие или даже прибегнуть к нему, нужно заставить их бояться", – пояснила эксперт.

Она также подчеркнула, что язык вражды является эффективным политическим инструментом для мобилизации сторонников и перекладывания ответственности за общественные проблемы на другую группу людей. Польский социолог Рафал Панковский, в свою очередь, считает связь между распространением ненависти в интернете и насилием против украинцев вполне очевидной.

Украинцы в Европе

Как писал УНИАН, Германия продлила действие временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. В то же время для вновь прибывших мужчин призывного возраста введены дополнительные требования: они должны доказать законность выезда из Украины и подтвердить, что не подлежат мобилизации.

Также мы сообщали, что чешские власти готовят изменения в правилах для украинцев с временной защитой, которые предусматривают как минимум двукратное сокращение государственных выплат и возможную отмену помощи для тех, кто не работает. Кроме того, предлагается лишать временной защиты лиц, находящихся за пределами Шенгенской зоны более 30 дней.

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