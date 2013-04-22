Квасневский призвал власть и оппозицию Украины объединиться ради общей цели

Как сообщается на Правительственном портале, об этом он заявил сегодня во время встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

А.Квасневский отметил, что 22 апреля уже встретился с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком и лидерами всех парламентских фракций. "Мы хотели сказать от имени Европейского парламента, что нам нужна чрезвычайно серьезная содержательная работа Рады. Нам нужна совместная работа всех парламентариев для принятия необходимых законов. Соглашение об ассоциации - это исторический момент для Украины. Это не будет победа правительства и проигрыш оппозиции, это будет победа всего украинского народа", - подчеркнул политик.

Также А.Квасневский привел пример европейских стран, в частности Польши, в которой власть и оппозиция в свое время объединились для интеграции в ЕС.

Он подчеркнул, что во время доклада Мониторинговой миссии Европарламента в Страсбурге был отмечен прогресс Украины на пути подписания Соглашения об ассоциации.

Кроме того, А.Квасневский добавил, что одним из главных достижений работы этой миссии является то, что Европа перестала воспринимать события в Украине в "черно-белых тонах". "Сейчас это отношение изменилось, и многие европейские политики глубже понимают Украину", - сказал он и добавил, что все фракции Европарламента положительно оценивают работу Мониторинговой миссии.

В свою очередь, экс-президент Европарламента, который также является участником Мониторинговой миссии, Пэт Кокс выразил благодарность Н.Азарову за его личное содействие работе миссии в Украине. "Я хочу поблагодарить вас за наше сотрудничество, за "открытые двери", открытые документы, поскольку без такого внимания и помощи с вашей стороны мы не смогли бы достичь такого значительного прогресса", - сказал он.

В то же время Н.Азаров поблагодарил сопредседателей миссии Европарламента за работу в Украине и заверил, что в дальнейшем Мониторинговая миссия может рассчитывать на всестороннюю поддержку и содействие со стороны правительства. "Я хочу поблагодарить вас за те усилия, какие вы прилагаете в этой чрезвычайно сложной работе. Надеюсь, что мы продолжим сотрудничество", - отметил он.