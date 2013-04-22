У Кличко заявляют о фальшивых новостях от имени партии

В "УДАРе" заявляют о распространении фальшивых новостей от имени партии с целью сорвать процесс договоренностей между оппозиционным силами относительно выдвижения единого кандидата в мэры Киева.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы "УДАРа».

"На адрес нескольких интернет-изданий и информагентств поступили сообщения якобы от пресс-службы "УДАРа", в которых говорится о выдвижении единого и согласованного кандидата на должность мэра Киева. В последнее время вокруг темы киевских выборов много спекуляций и провокаций. Кроме того, что власть всячески пытается помешать проведению выборов в столице, довольно много кандидатов уже назвали себя едиными выдвиженцам на мэра от оппозиции», - отмечают в "УДАРе".

Как подчеркнули в партии, оппозиционные политические силы сегодня находятся в диалоге и обсуждают принципы и критерии выдвижения единого кандидата в мэры столицы и депутатов Киевсовета.

«Когда этот процесс завершится, мы объявим, на каких принципах оппозиция выдвинет единого кандидата в мэры и согласует кандидатов в депутаты Киевсовета», - подчеркнули в «УДАРе».

«Понятно, - добавили в партии, - что сегодня многим хочется сорвать процесс договоренностей между оппозиционным силами. Но делается это настолько нелепо и неразумно, что вызывает лишь недоверие и вопросы относительно профессиональности людей, которые продуцируют и распространяют такую "информацию".

В "УДАРе" подчеркивают, что все сообщения пресс-службы прежде всего публикуются на официальном сайте партии и обращаются к коллегам-журналистам с просьбой проявлять бдительность, во избежание фальшивых рассылок и провокаций, и сверять новости от партии с публикациями на ее сайте.