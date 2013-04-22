Неизвестный открыл стрельбу в центре Белгорода: 5 человек погибли (фото, видео)

14:44, 22 апреля 2013
Мир
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Пять человек погибли, один ранен в понедельник в результате стрельбы в Белгороде, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД.

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По его данным, около 14.00 к магазину "Охотник"подъехал мужчина на BMW темного цвета. Выйдя из автомобиля, он открыл стрельбу на улице, а затем - в магазине.

"В результате стрельбы в магазине были убиты три человека, а на улице - двое. Еще один раненый госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

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