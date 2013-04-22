Неизвестный открыл стрельбу в центре Белгорода: 5 человек погибли (фото, видео)

По его данным, около 14.00 к магазину "Охотник"подъехал мужчина на BMW темного цвета. Выйдя из автомобиля, он открыл стрельбу на улице, а затем - в магазине.

"В результате стрельбы в магазине были убиты три человека, а на улице - двое. Еще один раненый госпитализирован", - сказал собеседник агентства.