На этой неделе в Украине будет +25

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«На протяжении 22-27 числа на территории Украины будет преобладать сухая погода. Температура воздуха еще 22-23-го останется относительно низкой. В ночные часы еще будут наблюдаться заморозки. В большинстве регионов Украины на поверхности почвы, кроме Крыма, до "минус" 1 – "минус" 4 градусов. С 24 начинается очередной подъем температуры воздуха. Заморозки прекратятся. Максимальная температура вырастет до 20-25 градусов на всей территории страны», - отметил Н.Кульбида.

По его словам, погода несколько изменится 28 апреля, когда по территории Украины пройдет активный атмосферный фронт, который обусловит умеренные дожди в западных, северных и центральных областях страны и кратковременное понижение температуры воздуха. Однако вскоре после этого осадки прекратятся и в Украину вернется теплая, почти летняя погода.

Кроме того, директор Укргидрометцентра сообщил, что по предварительным прогнозам, на майские праздники на всей территории страны, за исключением западных областей, будет жарко и сухо.