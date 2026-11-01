Четыре района Киева могут временно остаться без воды: какая причина

Специалисты работают над возвращением услуги в штатном режиме.

В результате вражеской атаки на энергообъекты столицы обесточен один из водопроводных объектов. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

"Из-за этого наблюдается снижение давления воды в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что давление в сети начнёт стабилизироваться после восстановления электроснабжения объекта.

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"Для полного восстановления водоснабжения потребуется дополнительное время. Специалисты "Киевводоканала" работают над скорейшим восстановлением стабильного водоснабжения", – добавили в городской администрации.

Обновлено в 15:44 Впоследствии в КГГА сообщили, что водоснабжение правобережной части Киева восстановлено, а водопроводные и канализационные насосные станции столицы работают в штатном режиме.

Там заверили, что давление в водопроводных сетях правобережной части Киева стабилизировалось и соответствует нормативным показателям.

Удары по Киеву – последние новости

Как сообщал УНИАН, 30 октября Россия нанесла удар по критической инфраструктуре в Киеве. После этого в городе начались перебои с электричеством. Из-за отключения электроэнергии в результате вражеского удара по нескольким объектам критической инфраструктуры в столице упало давление в системе водоснабжения.

Энергетики и работники коммунальных служб работали всю ночь, чтобы ликвидировать аварийную ситуацию, возникшую после трех попаданий в один из объектов критической инфраструктуры столицы.

Нормальную работу водоснабжения и канализации во всех районах удалось восстановить 31 октября.

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