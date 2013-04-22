Число жертв стрельбы в Белгороде возросло до шести
15:51, 22 апреля 2013Мир
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В реанимации скончалась пострадавшая девушка.
Раненная в результате стрельбы в Белгороде девушка 1986 года рождения скончалась в больнице, сообщает РИА Новости. Таким образом количество жертв трагедии возросло до шести
Преступник около 14.00 понедельника открыл стрельбу в оружейном магазине, а затем - на улице.
Стрелявшему удалось скрыться. Полиция уже установила личность подозреваемого - это мужчина, ранее судимый за применение насилия против представителей власти и кражу, ему чуть более 30 лет.
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