КС до сих пор не открыл производство по представлению депутатов о перевыборах

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Конституционного Суда Геннадий Черненко.

"Производство по делу по конституционному представлению 54 народных депутатов относительно официального толкования положений части четвертой статьи 15, части пятой статьи 16, пункта 13 части второй статьи 30, части второй статьи 104 закона "О выборах народных депутатов Украины" на сегодня действительно еще не открыто", - отметил Черненко в ответ на запрос "Украинской правды".

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"Рассмотрение вопроса об открытии производства по указанному делу запланировано в проекте повестки дня заседаний суда на завтра, 23 апреля", - добавил он.

Как известно, представление было отправлено еще 28 декабря 2012, то есть 4 месяца назад. На сайте КС отмечается, что представление находится на изучении у коллегии судей.