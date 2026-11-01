Штайнмайер добавил, что когда затронул вопрос о возможности проведения такого саммита, "на лице Си Цзиньпина отразилось удивление".

Китай не заинтересован в трехстороннем саммите с участием России и США для обсуждения путей завершения войны в Украине.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью немецкому телевидению, пишет Yahoo. Он детализировал, что обсудил этот вопрос с главой Китая Си Цзиньпином буквально вчера во время их встречи в Пекине.

Как отметил Штайнмайер, хотя президент США Дональд Трамп, российский диктатор Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин, вероятно, встретятся на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, реакция Си Цзиньпина дала понять, что вопрос Украины в повестку дня включен не будет.

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"Никакой подготовки к саммиту по Украине с участием США, России и Китая не ведется. Он (Си Цзиньпин - ред.) прямо указал на то, что это европейский конфликт, в урегулировании которого должны участвовать сами европейцы", - сообщил немецкий президент.

Штайнмайер добавил, что когда затронул вопрос о возможности проведения такого саммита, "на лице Си Цзиньпина отразилось удивление".

Таким образом, слова Штайнмайера опровергли сообщения СМИ о возможных переговорах между Китаем, Россией и США по завершению войны в Украине.

Встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина: новости

Как писал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин предложил провести трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения завершения войны в Украине. По данным The Wall Street Journal, идея обсуждалась во время телефонного разговора Путина и Трампа 9 октября 2026 года. В качестве возможного места встречи рассматривался саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне, запланированный на 18–19 ноября.

25 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва, Пекин и Вашингтон в принципе готовы к такой встрече и подготовка началась. Однако окончательные договоренности о формате и повестке не были обнародованы.

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