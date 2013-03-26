В развлекательном комплексе задержали двух голых подростков

б этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, в городе Винница в одно из развлекательных комплексов двое подростков из хулиганских побуждений пытались зайти в обнаженном виде.

Работники милиции установили, что правонарушение совершили несовершеннолетние, 16-летние местные жители.

Открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Такие действия наказываются ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком до четырех лет.