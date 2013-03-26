В развлекательном комплексе задержали двух голых подростков
02:31, 26 марта 2013Разное
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В Виннице задержаны два подростка, которые пытались обнаженными зайти в один из развлекательных комплексов города.
б этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.
Согласно сообщению, в городе Винница в одно из развлекательных комплексов двое подростков из хулиганских побуждений пытались зайти в обнаженном виде.
Работники милиции установили, что правонарушение совершили несовершеннолетние, 16-летние местные жители.
Открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Такие действия наказываются ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком до четырех лет.
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