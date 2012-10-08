Учеников одной из немецких гимназий освободят от домашних заданий

Об этом сообщает The Local со ссылкой на интервью, которое директор школы Бригитте Фонтайн (Brigitte Fontein) дала газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Решение избавить школьников от выполнения заданий дома связано с удлинением учебного дня, к которому, в свою очередь, привело сокращение всего школьного образования на один год. Из-за этого у детей не остается свободного времени на занятие спортом или освоение музыкальных инструментов. Сотрудник гимназии Михаэль фон Теттау отметил, что даже 44-часовая учебная неделя, которая была до реформы образования, - «это слишком». Сейчас дети зачастую остаются в школе до 6 вечера.

Запрет на домашние работы, по словам Б.Фонтайн, будет компенсироваться за счет более интенсивной работы в классе: этому способствуют сдвоенные уроки, практикуемые в гимназии. При этом ученики, которые отстают по тому или иному предмету, все-таки смогут получать дополнительные задания.

Большинство учителей и родителей поддерживают инициативу школьного руководства. Запрет на задания на дом будет действовать два года и затронет школьников с пятого по девятый класс. Ученикам выпускных классов, отмечают сотрудники гимназии, без домашней работы будет невозможно подготовиться к экзаменам.

Весной этого года французские родители попросили освободить детей от домашних заданий на две недели, поскольку они отнимают у школьников слишком много сил, провоцируют конфликты в семье и усиливают разницу в подготовке.

Незадолго до этого в Великобритании из-за жалоб родителей отменили систему нормативов, регулирующих объемы домашней работы, тем самым позволив учителям меньше задавать детям, отмечает Lenta.ru.