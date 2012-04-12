Мифы оппозиции как технология очередного «развода» избирателя

Особенностью нынешнего политического момента является то, что нынешняя власть (она же – вчерашняя оппозиция) – прикладывает титанические усилия, чтобы не просто казаться, но и быть эффективной. А нынешняя оппозиция (она же вчерашняя власть), как никакая предыдущая, в свою очередь работает над тем, чтобы ее деяния в качестве власти побыстрее и понадежнее забыли.

Задача журналистики в наш период – знать, что все повторяется. И – помнить все.

Посыл номер 1. Арсений Яценюк как «манипулятор и имитатор политического процесса» В любой другой стране карьера такого безответственного политика давно бы закончилась.

7 апреля 2012 года Арсений Яценюк заявил, что его «Фронт змін» принял решение «о формировании единого оппозиционного списка как по мажоритарных округах, так и партийного списка». Нам опять говорят, что оппозиция будет «единой», она «объединится».

Это технология «разводиловки» для избирателя. Почему?

Так как наше законодательство запрещает создание предвыборных блоков, то Яценюк стыдливо говорит о неких «технических деталях», которые «надо будет решить». Что это за «технические детали»? 11 апреля 2012 года Руслан Князевич, депутат господина Яценюка, разъясняет в интервью «Главкому: «теоретически все четко выписано - мы должны приостановить членство в «Фронте змін» и зайти в список «Батьківщини» как беспартийные или члены «Батьківщини». Думаю, что съезд примет решение и представители «Фронта змін» войдут в объединенный список как беспартийные».

Князевич прав. Так и будет – но продолжим мысль Руслана. Дальше будет так.

Шаг номер один – «антивластная истерика» господина Яценюка, что-то вроде того, что «наконец-то оппозиция объединилась за пять минут до…», и, конечно, «кто не с нами, тот против нас», куда ж без этого. Шаг номер два: после того, как выборы закончатся, господин Яценюк реанимирует и возглавляет парламентскую фракцию «Фронта змін». Шаг номер три: господин Яценюк делает все, чтобы его риторику об объединенной оппозиции все побыстрее забыли. Шаг номер четыре: господин Яценюк «мочит» парламентскую «Батьківщину», чтобы «застолбить» за собой право правильной, канонической оппозиции.

Какой отсюда мой вывод? Арсений Яценюк - заурядный политический манипулятор. Заурядный - по сравнению с господином Ющенко, который сопроводил свое якобы «отравление» выступлением на Майдане со словами «власть – убийца» - а без этого выступления г-н Ющенко не стал бы главой государства. Арсений Яценюк – заурядный манипулятор и по сравнению с госпожой Тимошенко – сравните его действия с тем, например, как она преподносит знакомство и развитие отношений с Павлом Лазаренко.

Противостоять этим манипуляциям, этой имитации политического процесса просто. Для этого надо все помнить.

Помнить, как по результатам местных выборов, 9 ноября 2010-го господин Яценюк заявил, что ни с кем вообще не будет объединятся. Ибо, цитирую слова Яценюка, имеют место «существенные идеологические несовместимости у "Фронта змін" с другими политическими силами».

Это на кого рассчитано? До местных выборов 2010 года господин Яценюк «идеологических несовместимостей» не замечал, а после выборов - заметил?

Надо помнить санкционированное господином Яценюком заявление "Фронта змін" от 3 марта 2010 года. Этот текст достойный запоминания наизусть. Его узловые моменты:

1. «Главная ответственность за развал демократического лагеря лежит на Юлии Тимошенко, и она должна уйти в отставку с должности главы правительства».

2. «Именно бестолковая, бездарная и безграмотная политика Тимошенко как главы правительства поставила страну на грань выживания, а затем нанесла наибольший ущерб авторитету демократических сил».

3. «Заявление Тимошенко, что она - единственный лидер демократических сил, поскольку все остальные предатели, являются циничной ложью. Ведь все мы помним, как в прошлом году она тайно вела переговоры об объединении с Януковичем».

Посыл номер 2. БЮТ и «Фронт змін» сотрудничают с властью, а Тимошенко не контролирует ситуацию в оппозиции Автор УНИАН Маша Мищенко высказала мнение, что «Кожемякин, Турчинов, Власенко – это те люди, которым право выступать от своего имени дала сама Тимошенко».

Я согласен с этим мнением, но хотел бы его продолжить. Разве не ясно, что у г-жи Тимошенко просто не было больше никого, кому бы она доверила «высокое право» ее представлять? А что она должна была делать? Вообще никому не делегировать право себя представлять?

Другое дело, что господа Турчинов, Кожемякин и Яценюк о таком «историческом шансе» и мечтать не смели! Самостоятельно, под себя и для себя предвыборный список формировать!

Или вы всерьез думаете, что будь Тимошенко на свободе, эта «особая тройка» хоть три копейки получила бы за место в проходном списке – я о трех копейках для образности говорю.

Но о проблеме, которой «особой тройке», пожалуй, не удастся решить, скажу отдельно. Многим нынешним депутатам из "Батьківщины" и «Фронта змін» мест ни в проходной части будущего объединенного списка, ни по «мажоритарке» не хватит. И молчать они не станут. У некоторых из них, для примера, у Александра Волкова, есть что сказать – у него свой ящик Пандоры есть. Пока Пандора в Качановской колонии, Волков будет говорить – о господах Турчинове, Кожемякине и Яценюке в том числе.

А что касается сотрудничества БЮТ и «Фронта змін» с властью, то давайте обратимся к фактам.

Александр Турчинов давно известен тем, что сотрудничает с любой властью.

Он сотрудничал с властью Виктора Ющенко. Факт: 4 марта 2005 года он заявил в прямом эфире ТСН на «1+1», что бывший министр внутренних дел Юрий Кравченко застрелился двумя пулями. Записью поделится?

Он выгораживал преступления времен Юлии Тимошенко. Факт: УНИАН 18 июня 2009 года цитирует Турчинова – тот «заявляет, что народный депутат Лозинский не причастен к гибели мужчины неподалеку от пгт Головановск Кировоградской области».

С нынешней властью г-н Турчинов сотрудничал по закону о выборах. Или кто-то всерьез верит его словам о невозможности своевременной коммуникации с г-жой Тимошенко? Г-жа Тимошенко между тем, сама в одном из писем назвала голосование за этот закон «ошибкой оппозиции». А может г-н Турчинов знает, когда ему лично выгодна «невозможность своевременной коммуникации» с госпожей Тимошенко?

Сотрудничал с властью при принятии закона и «Фронт змін». Арсений Яценюк ведь не давал команду Руслану Князевичу прекратить переговоры. Это сейчас Яценюк объясняет, что «так было надо», и что «закон был бы хуже».

Вывод – они и дальше будут сотрудничать с властью, а потом – придумывать «объяснения» для этого сотрудничества. Ибо факты опровергают оппозиционный…

посыл номер 3. Эта оппозиция – «моральней», чем «эта власть» Есть такая мысль у г-жи Мищенко, что власть представляет ныне осужденных политиков как «уголовников, которые раздаривали землю и убивали людей».

Я не совсем понимаю, а кто так обобщает? Пока по этому поводу нет решения суда. С другой стороны, меня интересует – кто может мне рассказать, где находится хоть одна гривна из заработанного г-жой Тимошенко за ее жизнь? Она за всю свою жизнь ничего не заработала?

Второй посыл из перечня мифов также назван просто «Юлия Тимошенко (и Луценко) симулируют болезни».

Да, такие заявления действительно были. Надеюсь, те, кто их делал, - профессионалы, которые исходили из фактов. У меня таких фактов не было, я не врач и никогда не утверждал, что кто-то симулирует болезнь.

Но я категорически утверждаю, что раскручивание «заболевания Тимошенко» более чем напоминает раскручивание «отравления В.Ющенко» в 2004 году.

Факт номер один. В деле «заболевания Тимошенко» и в деле «отравления В.Ющенко» ключевым экспертом, комментирующим в пользу «пострадавших», проходит Николай Полищук, экс-министр здравоохранения.

Факт номер два – в обеих случаях режиссировали вмешательство иностранных специалистов. При «заболевании Тимошенко» - это были врачи из Комитета украинцев Канады. При «отравлении В.Ющенко» - врач-украинец Николай Корпан. Они – «случайно», конечно, привнесли катастрофические нотки в диагнозы, в то время как врачи берлинской клиники «Шарите» и венской клиники «Рудольфинерхауз» были гораздо более спокойны.

Факт номер три - в обеих случаях режиссировали недоверие к отечественным профессионалам.

Факт номер четыре – истерику вокруг обеих заболеваний – «по странному стечению» обстоятельств – режиссировали накануне выборов.

Конечно, есть различия. Г-жа Тимошенко хочет в Германию. Ей, естественно, все равно, что другие осужденные там не лечатся. А тем более ей все равно любые потенциальные договоренности Генпрокуратуры Украины и немецких юристов.

Г-жа Тимошенко неоднократно доказывала, что закона не признает. Например, накануне парламентских выборов 2007 года, отвечая на вопрос, «какими будут ее действия, если Конституционный Суд признает указ Ющенко по роспуску парламента не соответствующим Основному Закону?», она ответила: «Мы не признаем решение Конституционного Суда».

Мой вывод: вырваться в Германию для Тимошенко не означает лечиться, и получить политическое убежище. Это попытка опять рваться к власти над народом, которому она осенью 2009 года объявила «эпидемию гриппа».

Это будет не просто.

Во-первых, надеюсь, народ не все забыл, включая «эпидемию гриппа».

Во-вторых, нынешняя власть ничем не напоминает Леонида Кучму, в 2004-м году надломленного ударом «Украина без Кучмы», «кассетным скандалом» и исчезновением журналиста Гонгадзе.

В третьих, есть…

посыл номер 4. «Власть эффективна» «Цыплят», т.е., успехи власти Виктора Януковича посчитаем осенью 2012 года, и осенью 2015 года, времени президентских выборов. Пока только один, но наиболее яркий факт, доказывающий – нынешняя власть эффективней, чем три ее предшественники.

19 апреля 2011-го в Киеве состоялась международная конференция доноров, где для достройки объекта «Укрытие», «саркофага» для ЧАЭС, собрали 550 млн. евро. А 27 июля 2011 года ЕБРР «нашел» еще 120 млн. евро.

26 апреля 2012 года Президент Украины Виктор Янукович посетит зону отчуждения Чернобыльской АЭС. В этот день начнутся строительные работы по монтажу нового «саркофага».

Факт - 20 лет мы в Украине ждали начала постройки «саркофага». Факт - это не получилось при предыдущих президентах.

Факт - это получилось только при Викторе Януковиче.

Я совсем не говорю, что эта власть идеальна. А где в мире - идеальная власть? Может, «идеальная власть» – это нынешняя оппозиция, бывшие «оранжевые»?

Это превосходно. Я с радостью предвкушаю ответ господ Турчинова, Кожемякина, Яценюка на вопрос, как они «героически расследовали», например, судьбу проекта господина Ющенко «Больница будущего» и как они хотели расследовать», и как «им не давали».

Что важно помнить украинскому избирателю?

Г-н Кожемякин – генерал госбезопасности во втором поколении.

Г-н Турчинов – бывший его непосредственный начальник.

Г-н Яценюк – бывший зам. Главы Секретариата Президента, курировавший по должностным обязанностям СБУ.

Вы верите, что они что-то делали по «Больнице будущего»?

Впрочем, это – не вопрос веры. Это вопрос понимания и памяти.

Да, должны все мы помнить… А если не помним, то мы, украинский избиратель, в очередной раз позволяем собой манипулировать. Манипулировать лозунгами, манипулировать обещаниями, манипулировать своей жизнью, в конце концов. Мы это позволяем. Иначе у таких манипуляторов и имитаторов политического процесса, как Арсений Яценюк и его коллеги по «особой тройке» - не было бы ни одного шанса.

Вячеслав Пиховшек