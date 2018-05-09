Мифы власти как технология раскола оппозиции

На днях Генпрокуратура открыла уголовное дело против Александра Турчинова. В общем-то, вещь неприятная, но для оппозиции небесполезная. Дворцовые политологи власти часто говорят, что отсутствие уголовных дел на Турчинова – верный признак его договоренностей с Банковой, но открытие уголовного дела дезавуирует этот тезис. Турчинову теперь будет труднее пришить образ конформиста, наведывающегося в АП за инструкциями.

Впрочем, не исключено, что власть найдет новые месиджи и информповоды для дискредитации фракции БЮТ и обитателей Качановской колонии и Киевского СИЗО.

Фразы о бездарности «регионалов» в вопросах борьбы с оппозицией не вполне соответствует действительности. Теряя собственный рейтинг, советники первых лиц государства не забывают устраивать информационные кампании, направленные на дискредитацию оппозиции. Если наблюдать за месиджами, которые посылает власть (ее политические технологи) с момента ареста лидеров оппозиции, то ей не откажешь ни в системности, ни в знании общественной психологии.

Ниже мы попробовали перечислить способы, которыми власть пытается убедить граждан в отсутствии политических альтернатив.

Посыл 1. Лидеры БЮТ сотрудничают с властью, а Тимошенко не контролирует ситуацию

Первый и основной месидж, который навязывается властью общественности, что Александр Турчинова и Андрей Кожемякин – это одно, а Юлия Тимошенко – совсем другое. «Не все соратники хотят освобождения Тимошенко», - грустно вздыхают политологи, которые в других комментариях рассуждают о блестящих перспективах Королевской. Тем или иным образом, они дают понять, что нынешние руководители политсилы пренебрегают волей Тимошенко, что без ее на то позволения был проголосован закон про выборы, без ее на то воли был сменен на своем посту лидер парламентской фракции Иван Кириленко. Иногда журналисты, желая проанализировать достаточно скудные данные, подкрепляют месиджи своими гипотезами.

Часто руководствуясь, в общем, добрыми чувствами (поддержать украинскую узницу) они начинают размышлять, кто из бютовских нардепов в чем был плох (нечестен, неверен) по отношению к Тимошенко. Заверения самого Ивана Кириленко, что никто «меня не подвинул и фракция монолитна», не срабатывают. Ищут обычно особое коварство в Турчинове. Не отдавая себе отчет, что Кожемякин, Турчинов, Власенко – это те люди (хороши они или плохи, другой вопрос), которым право выступать от своего имени дала сама Тимошенко. Те, кто присутствовал на процессе над Тимошенко, не могут не помнить, что главные роли в обеспечении публичности принадлежали тем же Турчинову и Кожемякину. В конце концов, это тот круг, к которому привязана Тимошенко-младшая, регулярно встречающаяся с матерью. Она, конечно, хоть и нежный цветок богатых родителей, но девочка взрослая уже... Если б с Турчиновым было все так плохо, то нашла бы способ предать это огласке. Многое для дезавуирования этого месиджа сделали письма Тимошенко из тюрьмы.

Для реализации сценария раскола была, как выяснилось, подключена Наталья Королевская. Иллюзии ее симпатиков, предполагающих, что Наталья Юрьевна просто еще один молодой политик, который терпит нападки пожилых политических конкурентов из БЮТ, были разрушены ее поведением после исключения из фракции. Многие из ее сторонников были шокированы тональностью ее сообщений о «предательстве Турчинова». «Благодарная питомица» Тимошенко трудится над дискредитацией Турчинова и параллельно «уводит в свою фракцию» людей Тимошенко в местных органах власти.

Посыл №2. Юлия Тимошенко (и Луценко) симулируют болезни

Во время судебных процессов над Тимошенко и Луценко был период, когда контролируемые властью издания выходили с заголовками типа: «Оппозиция массово заболела», «Оппозицию косит одна и та же болезнь». То есть шли однозначные посылы, что Тимошенко и Луценко симулируют болезни.

Интернет-издания, и независимые телеканалы сумели как-то дезавуировать это тем, что показывали крупный план лица Луценко (вряд ли можно было симулировать его вид, вызовы скорой помощи и прекращение заседаний из-за неспособности подсудимых выступать). Состояние Тимошенко тоже регулярно обнародовалось ее защитниками.

Посыл №3. Тимошенко и Луценко живут и лечатся прекрасных условиях

Было еще две отдельные иформкампании. Первая посвящалась тому, в каких «царских» условиях живет Тимошенко. Пока шел процесс, сайты, подконтрольные власти рассуждали о прическе, отутюженном платье, маникюоре ЮВТ, задаваясь вопросом: так ли ей там плохо.

При этом не уточнялось, что «хорошо сидит» в камере СИЗО, а позже в Качановской колонии человек, за которого проголосовало около 12 миллионов избирателей. После этапирования ЮВТ в Харьков параллельным потоком шли новости о дорогих привычках ЮВТ. На момент этапирования в колонию власть подкинула новость, что с ней везли десяток чемоданов, потом обнародовала, что Тимошенко якобы требует личного массажиста, специальный массажный стол. Экскурсия журналистов (к слову, пул тщательно стерилизовали) в Качановскую колонию сопровождалась обозрением красот камеры Тимошенко, но, несмотря на желание самой узницы встретиться с журналистами, последних к ней никто не пустил. Отдельно заслуживает виртуальная экскурсия в больницу Укрзализницы, куда после двух месяцев шума оппозиции власть решилась положить Юлию Тимошенко. Информация о том, где будут лечить Тимошенко, - это и апелляция к низменным инстинктам людей (мол, ей такую крутую больничку предлагают, а она выкобенивается), и издевка одновременно.

«Условия шикарные», - эта фраза из официального комментария руководителя медицинской комиссии о месте, где будет лечится Тимошенко. Ну и тщательно пережевывалась информацияо том, что у ЮВТ будет плазма и пульт для вызова врача.

Ахметовские издания дополнительно сообщали, что на окнах палаты будет специальное напыление, которое отражает свет, что «спину Тимошенко будут лечить под песни бютовцев» (имелось ввиду, что ее соратники будут поддерживать ее пикетами под стенами больницы).

Как известно, Тимошенко отказалась от лечения в Украине. Для этого есть несколько причин. Первая: она не исключала, что во время манипуляций, пусть не в палате, а в кабинетах врачей, будет вестись съемка, которую могут вывалить в Интернет. Причем вывалить могут самые несимпатичные кадры. Второе: она хотела продемонстрировать, что ей не нужна милость из рук ее палачей. То есть она настаивает на клинике в Германии, потому, что это было бы победой ее команды и европейского сообщества. Тем не менее, власть не настроена выпускать ЮВТ за границу. На одном из последних эфиров Ренат Кузьмин, апеллируя к социальной справедливости, сказал, что с таким диагнозом, как у Тимошенко, в колонии сидит 150 женщин, и, мол, чем Тимошенко лучше, чтобы лечить ее за границей.

С Луценко «камерные дела» обстояли по-другому. Сначала в СИЗО его посадили в камеру для смертников, потом, после ходатайств адвокатов, перевели. Сам Луценко об этом рассказывает так: «458 дней я провел в камере, которую Оксфордская энциклопедия тюрем определяет как тюрьму запугивания ХІХ века. (имеется в виду СИЗО), и 28 марта, благодаря международному интересу к делам украинских политзаключенных, меня действительно перевели в камеру гостиничного типа. Здесь нормальное освещение, деревянные кровати, стол, шкафы для посуды и книг, полноценный санузел и известный из ГПУ-шных телеклипов «переходящий чайный сервиз Тимошенко». Одним словом, улучшенные условия, в которые попал Луценко, - это результат давления международного сообщества.

Посыл №4. Они уголовники, которые раздаривали землю и убивали людей

Следующий этап борьбы с Тимошенко – это борьба с рейтингом. Несмотря на существующее недоверие общества к ней, ее рейтинг растет. Поэтому на нее пытаются навесить уголовные дела.

Дело о взятке российским военным во времена ЕЭСУ не прижилось. И поэтому в оборот взяли дело Щербаня, старое недорасследованное убийство видного бизнес- и политического деятеля 90-х годов. Замгенпрокурора Ренат Кузьмин проехался по Европам, где рассказал, что Тимошенко могла быть причастной к убийству Щербаня. Пребывающий шестнадцать лет в амнезии сын Евгения Щербаня Руслан вдруг излечился и понял, что у него есть доказательства, что к убийству отца может быть причастна Тимошенко. Для пущего дорасследования в Киев привезли единственного оставшегося в живых члена банды Кушнира Вадима Болотских.

Посыл №5. Криминал на зама Тимошенко: Турчинов дал квартиру журналисту

Не успел на прошлой неделе Руслан Щербань завершить свою пресс-конференцию, как в прессе было объявлено о деле Турчинова. А именно: о расследовании, как получил квартиру близкий ему журналист Стас Речинский. В эфире пятничого шоу Ренат Кузьмин, не стесняясь, прямым текстом сказал, что Турчинов может сесть так же, как Луценко, поскольку дал квартиру близкому ему журналисту. Кузьмин объяснил, что ему пожаловался один генерел. Турчинов поспешил ответить, что, мол, журналист получил квартиру законно.

***

Одним словом, вот такая у нас оппозиция. Не желающая лечится в Украине. Ругающаяся и поедающая друг друга. Недовольная царскими условиями содержания в тюрьме. К тому, же имеющая отношение к резонансным убийствам.

Это если верить властям.

Но подымая все эти полугодичного периода заявления, я увидела бесспорный позитив технологий власти.

Первое. Громкие на весь мир заявления Кузьмина о деле Щербаня и Тимошенко заставили многих задуматься, углубиться в события шестнадцатилетней давности и проанализировать, кто был заинтересован в устранении самого видного политика Донбасса. И в кругу заинтересованных лиц едва ли значилась Тимошенко…

Уголовное дело против Турчинова сняло вопросы к его оппозиционности. Журналисты «простят» одному из лидеров оппозиции то, что он дал квартиру далеко не худшему из них. А фактические угрозы Кузьмина к Турчинову снимут вопросы к оппозиционности нынешнего лидера.

А что касается рейтинга БЮТ и попыток властей его убить, то успешность всех этих технологий покажут выборы. Ждать недолго. Только бы лидеры оппозиции здоровы были. Как вы понимаете, красивая телекартинка тюрьмы и палаты оппозиции в Украине – не гарантия лечения.

Маша Мищенко