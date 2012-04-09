Жертва Ландика: Я все время напряжена, до сих пор жду какого-то подвоха

Пострадавшая во время конфликта с депутатом Луганского городского совета Романом Ландиком Мария Коршунова в настоящее время находится в Киеве и вновь пытается делать карьеру модели.

О этом она заявила в интервью газете «Сегодня» (№ 74 от 9 апреля 2012 года).

Девушка призналась, что до сих пор боится Р.Ландика. «Как-то в суде он начал бросаться на решетку и кричать, что посадит меня в тюрьму. Хоть в зале было много охраны, я очень испугалась. Дома еще долго приходила в себя. И было страшно на следующий день снова идти в суд. Я все время напряжена, до сих пор жду какого-то подвоха, мести от Ландика. Кстати, после этого инцидента у моей мамы на работе (работает воспитателем в детсаду) начались проблемы, ей пришлось уволиться. Думаю, это дело рук Ландика», - сказала М.Коршунова.

По словам М.Коршуновой, она не обижается на тех людей, которые были в тот вечер в ресторане «Баккара» и не заступились за нее. «Они ведь знали, кто такой Ландик. И я очень благодарна руководству «Баккары», что они предоставили запись. Ведь могли тоже испугаться депутата и стереть видео. Кстати, когда я подавала заявление в милицию, меня не пытались отговорить, наоборот, сказали спасибо, что кто-то наконец решился наказать его за беспредел. И если бы даже я знала тогда, что мне придется пережить, все равно бы написала заявление в милицию на Ландика. Такое нельзя прощать!», - заявила М.Коршунова.

Кроме того, девушка отметила, что тяжело переносит пережитый стресс и травмы — перелом носа и сотрясение мозга. «Медики мне не дали выпустить накопившиеся эмоции, просто даже порыдать. В больнице мне кололи успокоительное. Но как только перестали колоть, все тело покрылось пятнами, они жутко чесались. Врачи сказали, что так организм реагирует на стресс. Теперь стоит мне перенервничать, снова появляются пятна. Я до сих пор сижу на антидепрессантах, стала очень ранимой. Могу разнервничаться только от того, что кто-то толкнет нечаянно на улице. А в кафе хожу только днем. Также после травмы у меня нарушено кровообращение в мозгу. Два раза в год нужно проходить курс лечения. Это стоит несколько тысяч гривен. Скорее всего, мне придется лечиться всю жизнь», - сказала М.Коршунова.

Также она подчеркнула, что 320 тыс грн, которые ей возместила за ущерб семья Р.Ландика, потратила на лечение и адвокатов. Девушка высказала возмущение действиями матери Р.Ландика, которая подала иск в суд, требуя, чтобы М.Коршунова вернула деньги. «Я считаю, что Ландик обязан был заплатить за мое лечение, которое мне пришлось пройти по его вине», - сказала М.Коршунова.

Сейчас она пытается вновь делать карьеру модели, которую изрядно подпортил инцидент с Р.Ландиком. «У меня было на тот момент несколько предложений работы моделью за границей, но те компании разорвали контракты. Это случилось после того, как обо мне распускали слухи якобы я снималась в порно. Это ложь! Но в Европе не разбираются, правда или нет, для них важна незапятнанная репутация. Пока других предложений не поступало. Но я только недавно стала снова ходить на кастинги», - отметила М.Коршунова.

Также она сообщила, что создает правозащитную общественную организацию.

Справка УНИАН. 4 июля 2011 года ночью в ресторане «Баккара» в Луганске депутат Луганского городского совета Р.Ландик избил М.Коршунову. Видеозапись избиения попала в интернет.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.Ландика по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.Ландика экстрадировали в Украину, а 24 сентября этапировали в Луганск.

19 января 2012 года Ленинский суд Луганска приговорил Р.Ландика к трем годам лишения свободы с отсрочкой от отбытия наказания на два года.

В апреле семья Р.Ландика подала в суд гражданский иск к М.Коршуновой с требованием вернуть 320 тыс грн материальной компенсации, которая была ей предоставлена.