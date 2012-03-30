МВД сократит количество гаишников на дорогах

Об этом заявил генерал-майор милиции, начальник Центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем МВД Украины Сергей Будник на пресс-конференции, сообщает Газета.ua.

"Когда введут такую систему, не будет необходимости в том, чтобы большое количество бригад работала на улицах, - говорит милиционер. - Но сегодня сразу снять всех инспекторов и поставить технику - невозможно. Ведь если сейчас выйти на любой перекресток, то можно увидеть за 15 минут 10 нарушений. Надо начинать со всех - и с наших инспекторов, воспитывая их и контролируя их деятельность, и с участников дорожного движения, чтобы они уважали себя и других водителей".

По словам Будника, в прошлом году было сокращено примерно 6,5 тысяч работников Госавтоинспекции с 22 тысяч, которые были.

"На сегодня перспектива такая, что по мере применения и внедрения технических средств, мы будем соответственно сокращать или увеличивать количество сотрудников в тех или иных местах", - отметил Будник.

Он также добавил, что с прошлого года такого критерия оценки работы инспектора как количество составленных протоколов уже нет. И если в 2010 году составлено 7,5 миллионов протоколов о нарушении ПДД, то за прошлый год их было всего 2,5 миллиона.