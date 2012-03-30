Мужчина угонял Москвичи и сдавал их на металлолом

В Черкассах милиция задержала 31-летнего угонщика автомобилей "Москвич", который сдавал их на металлолом. На сегодняшний день правоохранителям известно о четырех таких случаях.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, в дежурные части милиции Черкасс начали поступать сообщения от граждан об угоне автомобилей. При этом все пострадавшие были владельцами автомобилей «Москвич». Манера совершения преступления, время и однотипность угнанных машин указывали на то, что к серии преступлений причастно одно лицо. Вскоре сотрудники милиции задержали угонщика.

Выяснилось, что мужчина воровал автомобили и отвозил их в пункт приема металлолома в соседний район. Когда он привез четвертый автомобиль в один и тот же приемный пункт, у его работников возникли подозрения и они отказались от приема очередной машины. Мужчина тогда сдал автомобиль в другом пункте.

Во время отработки очередного пункта приема в поле зрения сотрудников милиции попал мужчина, который по приметам был похож на подозреваемого. К тому же, он приехал на автомобиле, который находился в розыске. Мужчину задержали.

Против автовора возбуждено уголовное дело по ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.