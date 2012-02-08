На трассе в Крыму вторые сутки в пробке стоят 60 авто и два автобуса

В Красногвардейском районе Крыма из-за снежного заноса в заторе остаются 60 автомобилей и два рейсовых автобуса.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, 7 февраля в результате ухудшения погодных условий (сильный ветер 30-35 м/с) на автодороге государственного значения Армянск – Симферополь, на трех отдельных участках, вследствие снежных переметов образовались заторы автотранспорта. Так, на участке возле с. Журавлевка из-за перемета длиной 3,5 км в затор попало 120 ед. техники. В 20.00 бойцы МЧС с помощью специальной техники расчистили перемет и ликвидировали затор.

На участке между селами Сумское и Симоненко образовался перемет длиной 10 км в затор попало 60 машин, в 4.00 затор был ликвидирован.

На участке между селами Симоненко и Трактовое (Красногвардейский район) остается расчистить 3 км дороги, где находится 60 автомобилей и 2 рейсовых автобуса. С целью предотвращения гибели людей от переохлаждения в селе Трактовое развернут пункт обогрева, в который были направлены 17 пассажиров рейсовых автобусов.

К расчистке дорог и освобождению автотранспорта из заторов всего привлечены 26 ед. техники и 71 чел., в том числе от МЧС - 14 ед. техники и 38 чел.

Общую координацию действий осуществляло Главное территориальное управление МЧС в АР Крым.