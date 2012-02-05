ГАИ просит воздержаться от поездок через горные перевалы

Госавтоинспекция Закарпатской области в связи с ухудшением погодных условий предупреждает водителей крупногабаритных транспортных средств и пассажирских автобусов о технической невозможности движения без цепей противоскольжения через Латирский перевал (автодорога государственного значения М-06 Киев – Чоп).

Как сообщает пресс-служба Управления ГАИ МВД Украины, в местах, где движение автотранспорта осложнено, наряды Госавтоинспекции осуществляют усиленный надзор за дорожным движением и готовы немедленно оказать помощь всем нуждающимся, круглосуточно работает номер горячей линии ГАИ (03122) 3-22-86.

При этом ГАИ призывает водителей по возможности воздержаться от поездок через горные перевалы, ведь в таких погодных условиях это крайне опасно.