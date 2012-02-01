Кина не будет. Не будет также тетрадей и ниток

Еще год или полтора назад я обнаружила, что в центре Киева с бешеной скоростью исчезают точки, где можно купить мелкие необходимые вещи или получить такие услуги, как сдать обувь в ремонт или починить часы. Накануне какого-то школьного праздника мне понадобились обычные нитки красного цвета, чтобы подшить что-то в праздничном костюме дочки. Я начала вспоминать, где можно найти этот нехитрый товар неподалеку от дома. Вспомнила, что в ЦУМе и в бывшем доме тканей на Крещатике. Как оказалось, отделов с нитками, иголками и пуговицами ни там, ни там уже давно нет. Есть что угодно, а ниток нет.

А на днях хотела купить школьных тетрадей и несколько фильмов на дисках. В двух шагах от нашего дома - торговый центр «Глобус», там в «Эмпик» всегда были тетради и различная канцелярия, а рядом - магазин с фильмами и музыкой на компакт-дисках. Неожиданно обнаруживаю, что «Эмпик» закрывается. «Нам подняли арендную плату, хотят нас выселить. Мы съезжаем», - объяснил продавец. Соседний магазинчик, где продавались фильмы и музыка, также уже неделю стоит закрытый. Можно предположить, что на месте этих магазинов вскоре возникнет еще одна точка, где будут продавать очередные дорогие сапоги, аксессуары или духи. Тетради я купила в ЦУМе, а фильмы на дисках хотела купить в киоске на Городецкого (возле Пассажа) и потом передумала. Диски явно нелицензионные, украинской озвучки почти нигде нет, и даже чтобы найти русскую, надо как-то там на пульте переключать звуковые дорожки. Я решила, что чем платить 60-80 грн. за диск, скачаю с какого-то файлообменника бесплатно в аналогичном, а может, и лучшем качестве. И вот странное стечение обстоятельств - за последние дни закрыли и ЦУМ, и файлообменник EX.UA. Странно, все, в чем я нуждаюсь, куда-то исчезает...

Жаль EX.UA, хороший был ресурс. Интересно, что правоохранители, лишив украинцев возможности получать бесплатно новое и старое кино, музыку, игры и т.д., ссылаются на нарушение прав интеллектуальной собственности и давление со стороны различных мировых организаций. А на самом деле им те организации и их давление - до одного места. Об этом свидетельствует хотя бы ситуация с Тимошенко и Луценко, которых держат за решеткой, несмотря на давление. Разговоры о правах также звучат просто смешно. Можно подумать, у нас защищены хоть какие-то права! Приятно хоть, что хакеры взломали сайт МВД. Иногда действительно хочется быть хакером...

Мы, как потребители, убежденные, что для наших властных структур любые права не имеют никакого значения, только деньги и власть. Следовательно, либо владельцы файлообменника не дали взятки кому следует, либо же для нашей власти любой ресурс, ежемесячная аудитория которого достигает 6 миллионов человек, уже по определению представляет потенциальную угрозу. И то, что пользователи сами загружают туда различную информацию, тусуются на том ресурсе, делает его еще более «опасным».

Относительно ЦУМа, то его тоже немного жаль. Все внутри этого универмага было обустроено довольно беспорядочно, но это была последняя точка в центре столицы, где продавались школьные тетради, альбомы, краски, портфели. Недорогая школьная форма, обычные, не крутые кеды, шлепанцы, детские колготки, носки и гольфы. Для сравнения - в ЦУМе можно было купить детские колготки за 30 грн., а в крутом детском магазине в «Глобусе» - около 100 грн. С большой вероятностью можно предположить, что когда универмаг снова откроется, всего этого там уже не будет. Зато классический набор - все те же духи, дорогое белье, украшения... Все китайское, плохое и дорогое. Как и большинство товаров в Украине. Такое впечатление, что люди, проживающие в центре города, кроме трусов, сапог и молочка для снятия макияжа, больше ни в чем не нуждаются.

Надеюсь, что не закроют хоть парочку хороших точек на Майдане Незалежности, где за 10 гривен можно выпить очень хорошего кофе, отнюдь не худшего, чем то, что в кафе Волконский или ресторане «Феллини» за 50 гривен.

Антонина Лесич