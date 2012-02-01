Киевлянин собственноручно построил венецианскую гондолу

38-летний киевлянин Игорь Максименко больше года строил венецианскую гондолу. На ее сооружение ушло 400 кг дерева и ведро гвоздей.

Длина лодки 11 м, она вмещает шестерых пассажиров. “Чертежы искал в интернете. Нашел макет королевской гондолины, на которой катались 200 лет назад. Сначала сделал каркас из поперечных досок, потом обшил, покрыл лаком и украсил узорами…”

Первыми мастер покатал сыновей Игоря и Максима, жену Галю, в честь которой назвал свое творение.

Игорь Максименко говорит, после посещения Венеции, где он показал фото своей работы мастерам, его даже пригласили на работу.

Подбробнее об этой и других необычных историях читайте на странице “Лаборатории “Сделай себя сам”.