Из-за морозов и ветра невозможно убрать ёлку

В В Херсоне главная городская елка, открытие которой состоялось 23 декабря 2011 года, в этом году будет украшать город дольше, чем это было прошлые годы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, причиной этого стало осложнение погодных условий, из-за которых выполнение работ по демонтажу иллюминационных устройств невозможно по правилам техники безопасности.

Планировалось, специалисты фирмы, монтировавшей праздничную иллюминацию на новогоднее дерево, начнут работы по демонтажу с 25 января, но им помешали морозы и сильный ветер.

Кроме того, по словам директора МКП «Херсонгорсвет» Александра ТКАЧА, учитывая 22-метровую высоту елки, для ее демонтажа необходимое применение специальной высотной автовышки, которая не может работать при значительных порывах ветра и в условиях плохой видимости.

«Херсонгорсвет» вместе со специалистами фирмы будут разбирать елочные украшения в течение текущей недели.

30 января начаты соответствующие работы на нижних ярусах сооружения. Полный демонтаж елки будет проведен при благоприятных погодных условиях.