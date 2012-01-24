Глава МИД отправлен в отставку за записи в блоге

06:35, 24 января 2012
Разное
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Сообщение из Румынии

Министр иностранных дел Румынии Теодор Баконски отстранен от должности -  в связи с оскорбительными высказываниями, допущенными им в адрес участников акций протеста в стране, сообщает Радио Свобода.

В своем блоге на прошлой неделе Баконски назвал демонстрантов "бездельниками", а также "капралами и лейтенантами" армии бывшего президента Румынии Иона Илиеску.

Решение об отставке министра принял премьер-министр Румынии Эмил Бок. Баконски узнал о нем, находясь в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Окончательное решение должен принять президент Румынии Траян Басеску.

 

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