Глава МИД отправлен в отставку за записи в блоге

Министр иностранных дел Румынии Теодор Баконски отстранен от должности - в связи с оскорбительными высказываниями, допущенными им в адрес участников акций протеста в стране, сообщает Радио Свобода.



В своем блоге на прошлой неделе Баконски назвал демонстрантов "бездельниками", а также "капралами и лейтенантами" армии бывшего президента Румынии Иона Илиеску.



Решение об отставке министра принял премьер-министр Румынии Эмил Бок. Баконски узнал о нем, находясь в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Окончательное решение должен принять президент Румынии Траян Басеску.