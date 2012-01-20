Водителю «кровавой» маршрутки грозит 12 лет за девять смертей
Возбудили уголовное дело
Водителя, который был за рулем маршрутки, попавшей в страшное ДТП в Ровно, могут посадить за решетку на 12 лет.
Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает ТСН.
Сам водитель маршрутки находится в СИЗО. Следователи выясняют, превышал ли он разрешенную скорость.
Отметим, ДТП случилось на повороте, дорога и правда была не очищенной, был гололед.
Впрочем, если следователи докажут, что водитель маршрутки таки превышал скорость, за решеткой он может провести 12 лет.
Напомним, вечером четверга, 19 января, в Ровно произошло ужасное ДТП - столкнулись микроавтобус Volkswagen, перевозивший 18 пассажиров, из них 9 детей, и грузовик Renault. Семеро пассажиров погибли на месте. Еще двое скончались в больнице.