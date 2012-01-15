Налог на мусор поможет справиться со свалками

Власти Гонконга планируют ввести налог на мусор, сообщает Лента.ру. Предполагается, что размер будущего налога для граждан будет зависеть от количества мусора, которое они выкидывают. Идею правительства уже поддержали защитники окружающей среды.

Аналогичный налог уже действует в Японии, Южной Корее, Новой Зеландии и на Тайване. Гонконгские власти рассчитывают, что введение налога поможет справиться с растущими свалками мусора. Сейчас Гонконг производит около 19 тысяч тонн мусора в сутки, при этом перерабатывается только 52 процента из этого объема.

По оценкам Organisation for Economic Cooperation and Development, в год на каждого жителя Гонконга приходится в среднем 921 килограмм мусора. Для сравнения, в Японии аналогичный показатель составляет 410, а в Южной Корее - 380 килограммов.