Депутата обвинили в загрязнении моря

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура передала в суд два уголовных дела против депутата Коктебельского поселкового совета, организовавшего несанкционированную свалку, и депутата Феодосийского горсовета, обвиняемого в загрязнении реки и Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, не уточнив фамилии депутатов.

Депутату Коктебельского поселкового совета предъявили обвинение в злоупотреблении служебным положением и загрязнении земель - ч.2 ст.364 и ч.1 ст.239 Уголовного кодекса. "Он, будучи руководителем коммунального предприятия, организовал незаконное складирование отходов на участке площадью 1,1 га. Нанесенный окружающей среде ущерб составляет 6,5 млн. грн.", - говорится в пресс-релизе.

Депутат Феодосийского горсовета обвиняется в служебной халатности (ч.2 ст.367 УК). "Являясь руководителем водоканала, не обеспечил надлежащее функционирование системы очистки стоков, из-за чего в реку Байбуга и море сбрасывались нечистоты. Ущерб, нанесенный окружающей среде, составляют более 200 тыс. грн.", - отметили в прокуратуре.