Жители депрессивного городка выиграли в лотерею миллиард долларов

За несколько дней до наступления католического Рождества расположенный в бедной испанской провинции Уэска городок Граньен с население 1 тыс. 920 человек стал обладателем главного приза национальной рождественской лотереи El Gordo ("Большой куш"), сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Fox News. Представители лотереи сообщили, что все 1800 билетов с выигрышным номером были куплены в этом городке. В сумме местные жители получат 720 млн евро (940 млн долл.). На каждый билет со счастливыми цифрами приходится выигрыш в 400 тыс. евро.

Узнав о своей небывалой удаче, горожане высыпали на улицы. Немалые деньги придутся жителям Граньена очень кстати: после того как здесь закрылась большая часть градообразующих предприятий, жители лишились работы и подались в соседние города в поисках нового места. Уровень безработицы в Испании составляет рекордные для стран еврозоны 21,5%.

С момента запуска "Большого куша" в 1812 году покупка лотерейных билетов стала одной из любимых рождественских традиций испанцев. В нынешнем году представители национальной лотерей продали билетов на 2,7 млн евро. В отличии от прочих лотерей с большими выплатами El Gordo ориентирована на групповые выигрыши, она занимает первое место в мире по общей сумме выигрыша.