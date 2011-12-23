«Не-Тургенев». О матерях и о детках

Интересно, что скажут ученые, авантюрная жилка генами передается?

Как рассказал журналист Александр Чаленко, с 19 декабря 2011 года Евгения Карр – уже не «Карр», а Евгения Тимошенко. Что сходила дочь Юли в Днепропетровске в ЗАГС и поменяла фамилию с «Карр», по мужу, на девичью – «Тимошенко».

Отнесемся к этому с пониманием. Красивая молодая женщина, вся жизнь впереди, это ее дело. Мало ли какие у людей причины? Вот, помню, в начале 2000-х годов жила в Запорожье некая Елена Солод, которая пыталась сменить имя на «Усама бен Ладен»…

А можно ведь и разобраться. Зачем «Жуже» менять фамилию, почему сейчас?

Может правы те, кто говорит, что задумали Женя Тимошенко-Карр и ее муж развестись? Не знаю, это их личное дело, чужая семейная жизнь, как известно, потемки. Правда ли, что эта «семейная жизнь» резко стала «общественной», когда зять экс-премьера в пылу выступления перед патриархальными жителями в скромном областном центе, устав, снял куртку и майку, чем оголил «наколотые черепа», от чего местные консервативные бабушки начали креститься и разбежались с испугу?

Нет, думаю, есть более серьезная причина, чем та, чтобы не тратится на алчных адвокатов, которые, если бракоразводный процесс Тимошенко-Карр таки состоится, «разденут» ее похлеще неведомых инспекторов, бессовестно наезжающих, как Женя говорит, на ее ресторан.

Вы себе представляете, чтобы первый номер списка «БЮТ-Батьківщини» на следующих выборах носила неблагозвучную в русском и украинском языках фамилию «Карр»? Это чтобы потом говорили, что поражение «накаркали»?

В понедельник, 19 декабря 2011 года, утром появилось сообщение о том, что «Евгения… в случае необходимости возглавит список "Батьківщини" на парламентских выборах». Ссылались при этом на австрийское издание "Die Krone". «Корона» эта «провисела» полдня. 19 декабря 2011 года после обеда Евгения, находясь в Днепропетровске, опровергает информацию о политических планах. 20 декабря опять говорит о «домыслах, которые подаются под видом сенсаций».

Как это благородно звучит: «в случае необходимости»... Для кого наступила эта «необходимость»? Не для Жени ли?

Зондаж общественного мнения состоялся еще 10 декабря 2011 года, когда симпатизирующая «посторанжевым» директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина сказала, что дочь Тимошенко не должна идти в политику. А вы говорите, что дым без огня бывает…

Евгения Тимошенко-Карр умудрилась принести впечатление гротеска в украинскую политику, и так в целом веселую. По иронии судьбы она – первое «дитя», кто прорывается в политику на плечах родителя именно первым номером. Тарас Чорновил себе пока в президенты не выдвигал. Рома Ландик пока отбивается от следователей, а не от избирателей.Вообще-то династическое престолонаследие, пусть, даже если престол-то всего-навсего БЮТ, это, мягко говоря, не совсем европейская традиция. Скорее, азиатская. Вот в Северной Корее лидер сменился, мир не шокирован. На Арабском Востоке есть такая традиция. Но в Украине?

И потом, у Александра Турчинова есть свой сын, Кирилл. Он-то чем Жени хуже? А, вспомнил, ему только 19 лет, он в депутаты еще не может идти, только за пивом. А сын Юрия Луценко – может, ему уже 22.

Только не подумайте, что я агитирую за династический брак Тимошенко-Турчинова-Луценко. Только этого в нашей политическом театре абсурда не хватало. Детки уже взрослые, разберутся, без нашей с Вами помощи.

Кстати, детки еще те. Говорят, не без стойкого влияния старших товарищей Женя Тимошенко поклялась, что в политику вместо мамы не пойдет, да поклялась так, что ее «покаянку» разместили на партийном сайте БЮТ. Поклялась то она, но переменилась ли? Но ведь фамилию при этом обратно на «Карр» не поменяла.

Дальше я вот что допускаю. Сидит Александр Турчинов, примерявший на себя лидерство в "Батьківщині" и думает, что ему делать. Сюрприз за сюрпризом. Аполитичную Лину Костенко в партию предлагают, объединенный список могут назвать: «Записки сумасшедшего». Понимает, что и девочка Женя попалась с непростыми генами. И с тетей непростой, которая в случае чего подскажет правильно. И что ему делать, если скажет «деточка» перед выборами: не хотела я, а жизнь заставила, необходимость возникла… Может, как было принято в средневековье, опекуном-регентом при Жене устроится… Забыл Александр Турчинов, как перед последними мэрскими выборами в Киеве, Тимошенко-мама агитировала за него самого словами – «Турчинов – лучшее, что у меня есть». Это при живой дочке и муже, на секундочку. И думает Турчинов, как ему повезло, что хоть муж Тимошенко Александр, единственный, получается, кому фамилию хоть менять не надо, не решил устроиться в блок своей жены под одним из первых номеров.

Вячеслав Пиховшек