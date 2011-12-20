Грузовик раздавил двух водителей, которые чинили машину на обочине

В Черкасской области грузовик раздавил двух водителей, которые ремонтировали свое авто на обочине дороги.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, в Золотоношском районе на 25-м километре автодороги Золотоноша-Черкассы-Умань на обочине стоял поломанный грузовой автомобиль «МАЗ». Примерно в 18 часов для транспортировки грузовика на автобазу прибыл еще один «МАЗ».

Водители, мужчины 36 и 38 лет, сцепляли автомобили, когда в поломанный «МАЗ» врезался другой грузовой автомобиль «Рено магнум». В результате удара «МАЗ» тронулся с места и врезался в «МАЗ», который должен был быть тягачом. Именно в этот момент между автомобилями находились оба водителя, которые от удара погибли на месте. Спасатели, прибывшие по вызову на место происшествия, смогли только высвободить из обломков зажатые тела мужчин. Чтобы предотвратить пожар, специалистам МЧС также пришлось размывать с дороги топливо, вылившееся из поврежденных топливных баков.