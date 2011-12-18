Меняем ёлку на старый холодильник

Праздничную новогоднюю ёлку могли бесплатно получить жители Варшавы на специальной акции в субботу взамен использованных батареек, старых холодильников, телевизоров и другой ненужной электробытовой техники, сообщает РИА Новости.

Необычная акция фонда "Зелёный горизонт" была организована на Био-Рынке в одном из столичных районов Варшава-Воля.

"Активность горожан превзошла все наши самые смелые ожидания. Все 550 новогодних ёлок разошлись за два часа", - рассказала сотрудница фонда "Зелёный горизонт"Агнешка Глиньска.

По её словам, когда закончились ёлки, жители Варшавы всё равно продолжали нести старую электробытовую технику, чтобы отдать её на утилизацию и переработку.

Горожане получили специально выращенные ёлки с корневой системой и землёй, чтобы дерево можно было посадить во дворе дома или в большой кадке на собственном балконе и радоваться ёлке не только в Новый год.