200 человек пропали при кораблекрушении

Более 200 человек считаются пропавшими без вести после того, как судно, на борту которого находились сотни мигрантов из Афганистана и стран Ближнего Востока, потерпело крушение у побережья острова Ява (Индонезия).

Спасены только несколько десятков человек - сообщают агентства со ссылкой на индонезийские СМИ. По предварительным данным, судно было переполнено и, очевидно, не выдержало сильного волнения на море.



Нелегальные иммигранты из стран Ближнего Востока нередко отправляются на небольших судах через Индийский океан, стремясь достичь Австралии, где они надеются получить убежище.