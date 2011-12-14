Херсонский гаишник отговорил девушку прыгать с моста из-за ссоры с мужем

В Херсонской области прапорщик ГАИ убедил девушку не совершать самоубийство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Херсонской области, наряду дорожно-патрульной службы ГАИ, который находился вчера на ночном дежурстве на стационарном посту «Пассат» (11 км автодороги Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь) в 21:40 проезжавший мимо водитель сообщил, что на мосту через Днепр стоит девушка, которая, видимо, собирается прыгнуть вниз.

Прибыв на место происшествия, инспекторы ДПС увидели девушку, которая наклонилась и уже собиралась прыгнуть. Она была чем-то очень расстроена и поначалу не шла на контакт.

Однако прапорщик милиции Максим ЗАМЯТИН, узнав ее имя, сумел завязать разговор.

Оказалось, что 23-летняя девушка, поссорившись с мужем, решила свести счеты с жизнью, прыгнув с моста.

В результате разговора прапорщик ГАИ убедил девушку отказаться от задуманного.

Сотрудники ДПС ГАИ, сняв девушку с ограды моста, посадили ее в патрульный автомобиль и отвезли в поселок Песчанка Цюрупинского района к ее отцу.