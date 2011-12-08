В 50 раз повысился штраф за "мигалку"

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка установки и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 270 из 306 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Настоящим законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В соответствии с изменениями, нарушением определенного порядка установления и использования на транспортных средствах специальных световых или звуковых сигнальных устройств - влечет за собой наложение штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией специальных световых или звуковых сигнальных устройств.

В законе указывается, что это не касается автомобилей, которые используются в политических акциях во время выборов, митингов.