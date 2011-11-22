В столкновении автомобиля с подводой пострадали 5 человек

В Тернопольской области в результате столкновения автомобиля с подводой пострадали 5 человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, дорожно-транспортное происшествие случилось вчера около 20 часов на автодороге между селами Заболотовка и Капустинцы Чертковского района.

43-летний водитель автомобиля «Ауди-А6», не справившись с управлением, столкнулся с подводой. Травмы получили 5 человек, в том числе двое детей, которые ехали на подводе. В частности, у 2-летнего ребенка врачи констатировали сотрясение головного мозга, у 6-летнего – ушиб обоих коленей, у 21-летнего пассажира подводы – сотрясения головного мозга и перелом левой голени. Больше всего пострадал 61-летний кормчий подводы – у него зафиксирована открытая черепно-мозговая травма и рваные раны лица, а у еще одного пассажира – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясения головного мозга.

Все пострадавшие доставлены в Чертковскую центральную районную больницу.