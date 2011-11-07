О ловушке простых решений и о кадрах, которые решают все

28 октября 2011 года депутат от Партии регионов Сергей Головатый высказался недвусмысленно: «Ради вступления в ЕС Янукович должен поменять команду». Сам Сергей Петрович, насколько я вспоминаю, сменил на своем веку не одну политическую команду.

Новейшая украинская история - это не только перечень ловушек «простых решений», но и ловушек «простых объяснений». Ловушка «простого решения» - это когда якобы простое действие приводит к непрогнозируемым следствиям. А ловушкой «простого объяснения» является интерпретация большинства проблем нынешней Украины якобы «советской ментальностью» элиты. Это «объяснение» в действительности ничего не объясняет. Например, непонятно, почему на смену ментальности нынешних руководителей должна прийти «другая ментальность», а не ее очередная модификация.

Что стоило бы изменить ради вступления Украины в ЕС? Как это ни парадоксально, все. Установку самого ЕС к Украине – она могла бы быть более лояльной. Установку разной украинской политической оппозиции, которая могла бы и поддержать планы власти по созданию в Украине европейского рынка земли, – но оппозиция играет на антиевропейских настроениях общества.

Первый заместитель главы АП Ирина Акимова сказала, что Президент Янукович недоволен не направлением, а скоростью реформ. Мне кажется, что не просто недоволен, а раздражен. Цитата из его выступления: «Я обращаю внимание и правительства, и Администрации Президента: если вы будете сидеть и ждать - дождетесь». В том, что говорил Президент, чувствовался и его опыт как руководителя правительства: «я хотел бы, чтобы, Владимир Михайлович, при рассмотрении бюджета в парламенте были предусмотрены средства на ЖКХ, так как мы это делали когда-то с Яцубой. Сколько мы средств направили в 2006-2007 годах? - 5 миллиардов».

Те, кто работал с Виктором Януковичем в Донецке и в Киеве, знают о его умении получать от подчиненных результат. Мне кажется, таким и был главный «сигнал» его выступления на расширенном заседании Кабинета Министров при участии членов Комитета по экономическим реформам.

Успех этой власти в модернизации Украины исключительно важен, поскольку от него зависит судьба нашей страны. В таких условиях и оппозиция могла бы поддержать реформы, в первую очередь – упорядочивание льгот. Обратите внимание: никто не поставил под сомнение слова Президента Украины: «В прошлые годы было принято огромное количество популистских законов, которые не были подкреплены средствами. Если приняли такие законы, то для того, чтобы их выполнить, нужно иметь 5 бюджетов таких, как мы сегодня имеем! Так скажите, пожалуйста, а где эти 5 бюджетов взять?».

Я лично не уверен, что разнообразная украинская оппозиция знает, где взять такие средства. Как заключать с северным соседом соглашения, согласно которым все мы платим избыточные средства за газ, – научились. Путать «четвертую власть» и «пятую колонну». Тем более – пиариться на провалах правительства относительно разъяснения реформ. А лучше всего выходит с организацией пропагандистских кампаний на Западе.

Но проблема в том, что те, кто в настоящее время является оппозицией, опять рвутся к власти. Кого-то устраивало то качество власти, которое мы имели на протяжении 2004-2010 годов?

Кто забывает уроки прошлого, обречен переживать их снова и снова.

Вячеслав Пиховшек