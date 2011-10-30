Донецк закупил 53 новых троллейбуса

Донецк в рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года закупил 53 новых троллейбуса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО сообщил журналистам после сессии Донецкого горсовета.

В пятницу на сессии горсовета было принято решение "О внесении изменений в программу по улучшению качества транспортного обслуживания пассажиров на маршрутах города Донецка на 2011 год".

«Речь идет о вводе в эксплуатацию нового подвижного состава, который мы получили под Евро-2012 в количестве 53 новых троллейбусов. Они выходят постепенно на линию. В течение ноября весь полученный транспорт будет работать», - отметил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.