Обогреватель стал причиной пожара, в котором погибли двое детей

В Одесской области во время пожара погибли двое детей 2007-го и 2008-го гг. рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар возник вчера, 26 октября, в 18.20 в пгт Любашевка в частном жилом доме вследствие нарушения правил эксплуатации электронагревательного прибора (масляный обогреватель).

В 19.10 отделением Государственной пожарной охраны пожар ликвидирован. Огнем повреждены диван и вещи жилищной комнаты.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.