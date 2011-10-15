В Харькове студенты вышли на общегородской субботник

Около 500 студентов и курсантов харьковских вузов вышли на общегородской субботник.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, субботник проходит в больших парках и скверах города.

По словам директора Департамента коммунального хозяйства горсовета Виктора КИТАНИНА, все студенты работают в свободное от учебы время или же приходят после занятий.

Во время субботника возле Мемориала Славы в Лесопарке был впервые испытан производственный пылесос с установкой для дробления опавших листьев. По словам В.КИТАНИНА, установку стоимостью 20 тыс. грн. приобрели за средства городского бюджета.

Он сообщил, что горисполком планирует приобрести еще несколько таких пылесосов.

Работы по очистке территории от опавших листьев продолжаются на бульваре Юрьева, возле Мемориала Славы в Лесопарке, в саду им. Шевченко, в скверах Академика Павлова и Кутакова, а также в сквере на площади Восстания.