Троллейбус насмерть переехал девушку с мобильным телефоном

В Черновцах неподалёку от Центрального автовокзала троллейбус насмерть переехал 22-летнюю девушку.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Управления ГАИ УМВД в Черновицкой области Иван ДОБРОВОЛЬСКИЙ, молодая женщина переходила дорогу в неразрешенном месте и попала под колеса троллейбуса. По его словам, от полученных травм она умерла на месте происшествия.

Согласно предварительной информации, девушка вышла из-за других транспортных средств, и водитель троллейбуса не заметила ее. Троллейбус ехал в направлении центра города.

Водитель троллейбуса, 61-летняя женщина, которая имеет стаж вождения троллейбуса около сорока лет, госпитализирована. Ей на месте происшествия стало плохо.

Пока все обстоятельства выясняют следователи.

По словам свидетелей происшествия, движение в районе автовокзала во время аварии было достаточно интенсивным. Женщина стояла на тротуаре, в обе стороны двигалось много машин, когда приблизился троллейбус, женщина за пределами перехода успела дойти до середины дороги. В то же время она разговаривала по мобильному телефону. Девушка споткнулась, ударилась о троллейбус и упала прямо под колеса.