Будущим абитуриентам готовят удар ниже пояса

Еще не успело украинское общество осмыслить результаты нынешней вступительной кампании, как Министерство образования и науки, молодежи и спорта «порадовало» новацией. По информации пресс-службы этого ведомства, в 2012 году планируется увеличить так называемый «проходной» балл сертификата внешнего оценивания - c 124 до 162. Совсем, как в той поговорке: «Чем бы дитя не тешилось, только бы не плакало...» Но плакать от таких, с позволения сказать, утех будут абитуриенты-2012 и их родители.

Как свидетельствуют результаты внешнего оценивания за все предыдущие годы, порог 162 балла по рейтинговой шкале переступают чуть выше 40 процентов тех, кто сдает внешнее оценивание. Следовательно, если на тестирование, скажем, по физике в следующем году придут лишь те, для кого физика является настоящим предметом выбора, то потенциальные возможности стать студентом получат лишь 40-45 процентов абитуриентов. Остальным придется со своей мечтой распроститься.

Трудно понять логику инициаторов этой новации. Почему 162 балла, а не скажем 154 или 145? Почему вообще не отказаться от какого-либо «проходного балла», устанавливая его «Высочайшим повелением», и не дать право самим университетам определять порог проходимости?

К сожалению, ответа на эти вопросы нет, потому что с точки зрения тестологии, да и элементарной педагогики, здесь не о чем дисковать. Это решение не повлияет ни на качество подготовки выпускников общеобразовательных школ, ни на качество отбора абитуриентов для учебы в университетах. Но то, что оно очень больно ударит по значительному количеству будущих студентов, то в этом нет сомнений. И заставит их и их родителей искать пути решения этого вопроса. Конечно, не за счет собственных знаний.

Мы же можем дать будущим абитуриентам один совет: уговаривайте регистрироваться на внешнее оценивание в будущем году бабушек, дедушек, соседей, друзей, кумовьев, сватов. Пусть они придут на тестирование, попробуют ответить на два-три задания. Это необходимо для того, чтобы увеличить количество участников ВНО. Тогда количество тех, кто переступит порог в 162 балла вырастет. Вырастут и Ваши шансы стать студентом. А ответит за такую «новацию» бюджет, потому что рост количества зарегистрированных неминуемо приведет к увеличению его расходов. Поэтому вперед, абитуриент-2012.

Игорь Ликарчук, директор МБО «Центр тестовых технологий и мониторинга качества образования»