За 15 лет гривня обесценилась в 6 раз

15 лет назад в Украине была проведена денежная реформа. Указом президента Леонида Кучмы № 762/96 от 25 августа 1996 года «О денежной реформе на Украине», опубликованном 29 августа, в стране была введена новая денежная единица – гривня.

Со 2 сентября 1996 начался обмен купоно-карбованцев на гривни в соотношении 100 000 крб. = 1 грн. С того дня в банках выдавались только гривни, а до 16-го сентября везде к платежу принимались и карбованцы, и гривни. После этого обмен можно было произвести только в банках. Процедура обмена продолжалась до 1998 года.

Сейчас предлагаем оценить, как сильно за 15 лет существования гривни она обесценилась за счет инфляции (роста потребительских цен).

Итак, за сентябрь-декабрь 1996 года потребительские цены в Украине выросли на 5,7%. Затем годовая инфляция (декабрь к декабрю) выглядела по данным Госстата следующим образом:

Год Инфляция (%) Год Инфляция (%) 1997 10,1 2004 12,3 1998 20,0 2005 10,3 1999 19,2 2006 11,6 2000 25,8 2007 16,6 2001 6,1 2008 22,3 2002 - 0,6 2009 12,3 2003 8,2 2010 9,1

Как видим, максимально потребительские цены в стране повысились в 2000 году (премьер-министр Виктор Ющенко) – на 25,8%. В 2002 году (премьер-министр Анатолий Кинах) потребительские цены даже снизились (дефляция) – на 0,6%. А наиболее распространенной за последние 15 лет была двузначная инфляция в диапазоне от 10 до 20%.

За январь-июль 2011 года потребительские цены выросли в Украине на 4,6%. Суммарно за период с сентября 1996 года по июль нынешнего года включительно потребительские цены повысились в 6,04 раза. Причем, у экспертов имеются сомнения относительно официально оглашаемой правительством (Госстатом) инфляции в 2010 и 2011 годах, поэтому в действительности гривня наверняка обесценилась еще сильнее.

Много это или мало? Очень много! Поскольку если в Украине инфляция составляла, как правило, 10-20% в год, а порой и выше, то, например, в США и странах еврозоны, потребительские цены растут обычно всего на 2-3% в год.

В таких условиях гривня не могла не девальвировать по отношению к твердым валютам. На 2 сентября 1996 года курс Нацбанка составлял 1,761 гривни за доллар США, а на 1 сентября 2011 года – 7, 9712 гривни за доллар. То есть, гривня ослабела к доллару за 15 лет в 4,53 раза. Причем, практически нет сомнений, что в ближайшее время девальвация гривни продолжится.

Также весьма скоро станет вопрос о необходимости деноминации гривни – уже сейчас монеты номиналом 1 и 2 копейки вышли из обращения. При сохранении инфляции на уровне около 10% в год, гривня обесценится в 10 раз по сравнению с сентябрем 1996 года через 5 лет.

Аркадий Кашуба