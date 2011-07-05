Двухлетняя девочка погибла в Москве, выпав из окна 9 этажа

Двухлетняя девочка разбилась, выпав из окна девятого этажа дома на западе Москвы в понедельник вечером, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в доме 105 на проспекте Вернадского около 21.00 мск.

"Ребенок выпал из открытого окна квартиры на девятом этаже и погиб. На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

В минувшие выходные аналогичный случай произошел на севере города, напоминает агентство. Шестилетний мальчик выпал из окна шестого этажа и разбился - после того, как его мать ушла в магазин и оставила окно открытым.

Сотрудники правоохранительных органов обращаются к родителям маленьких детей не оставлять их без присмотра, когда открыты окна.