Книга рекордов зафиксирует самую большую съедобную картину из фруктов и шоколада
13:41, 11 июня 2007Разное
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Книга Рекордов Украины в ресторане Pleasure café (Спортивная площадь,3) зафиксирует самую большую съедобную картину из фруктов.
Самую большую съедобную картину-инсталяцию, созданную из фруктов, желе, шоколада и кофейных зерен представят во время звездного арт-хеппенинга при самом впечатляющем участии отечественных знаменитостей.
Предполагаемый размер картины: ширина – 100 сантиметров, длинна – 500 сантиметров(1 метр на 5 метров)
Контактное лицо – Прудкова Любовь
80501733710
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