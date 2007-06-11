Книга рекордов зафиксирует самую большую съедобную картину из фруктов и шоколада

Книга Рекордов Украины в ресторане Pleasure café (Спортивная площадь,3) зафиксирует самую большую съедобную картину из фруктов. Самую большую съедобную картину-инсталяцию, созданную из фруктов, желе, шоколада и кофейных зерен представят во время звездного арт-хеппенинга при самом впечатляющем участии отечественных знаменитостей. Предполагаемый размер картины: ширина – 100 сантиметров, длинна – 500 сантиметров(1 метр на 5 метров) Контактное лицо – Прудкова Любовь 80501733710 Pleasurecafe@ukr.net www.pleasurecafe.com.ua

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