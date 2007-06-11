Книга рекордов зафиксирует самую большую съедобную картину из фруктов и шоколада

13:41, 11 июня 2007
Разное
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Книга Рекордов Украины в  ресторане Pleasure café (Спортивная площадь,3) зафиксирует самую большую съедобную картину из фруктов.

Самую  большую съедобную картину-инсталяцию, созданную из фруктов, желе, шоколада и кофейных зерен представят во время звездного арт-хеппенинга при самом впечатляющем участии отечественных знаменитостей.

Предполагаемый размер картины: ширина – 100 сантиметров, длинна – 500 сантиметров(1 метр на 5 метров)

Контактное лицо – Прудкова Любовь

80501733710

Pleasurecafe@ukr.net

www.pleasurecafe.com.ua

 

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