В Америке начинаешь понимать, что можно жить по-другому

Несколько лет назад я упорно утверждала, что Соединенные Штаты Америки - это последнее место, куда я бы хотела поехать. А вот сейчас мучаюсь ностальгией по этой стране, смотрю американские блокбастеры и высматриваю знакомые места, узнаю города по небоскребам или пляжам. Какая она все-таки другая!

Сколько мифов разрушилось и сколько оказалось реальностью. Только приехав туда, за Атлантику, начинаешь осознавать огромность их американского мира, страны бесконечных автострад и маленьких одинаковых городков.

Той самой одноэтажной Америки, в которой всюду одни и те же магазинчики, супермаркеты, отели, фаст-фуды. Только большие города имеют свои «лица», все остальные сливаются в нечто похожее друг на друга.

Удивляют расстояния. На географической карте между Нью-Йорком и Вашингтоном сущий пустяк, а вот ехать приходится 5 часов. Для меня это как половина Украины, да и с масштабами Европы не сравнить. Огромная страна, но больше этого впечатляет организованность жизни всего этого многочисленного народа.

Стоит только посмотреть на Америку ночью, с высоты во время перелета с западного на восточное побережье! Хорошо видны светящиеся городки, большие и маленькие, их великое множество и они переплетены, как нейроны головного мозга.

Там всюду живут маленькие люди, в жизни которых все налажено, предсказуемо и по-своему прекрасно, потому что не так страшно смотреть в будущее. Они живут не богато, но у них есть все необходимое для того чтоб не озлобляться и не завидовать. Возможно потому, многих удивляет их улыбка, хотя почему им не улыбаться в их спокойной сытой жизни, в которой почти нет места обману и социальной несправедливости.

Другое дело большие города, можно даже сказать важные. Нью-Йорк напоминает молодого перспективного, амбициозного бизнесмена, он постоянно куда-то бежит, договаривается, делает деньги и обязательно, любой ценой хочет стать миллионером,

Вашингтон респектабельный, спокойный и очень образованный – мозговой центр страны, контроль и управление, честь и совесть нации, Лос-Анжелес, Сан-Франциско города творческие, экспрессивные - кино, музыка, нетрадиционные вечеринки, секс, наркотики и рок-н-ролл. А еще пляжи, немыслимые мили песчаных берегов, Ки Вест, Майями, Виржиния бич, Малибу, Санта Барбары.

Природа Америки вообще нечто невероятно привлекательное, бесчисленное количество национальных парков удивительной красоты и разнообразия, особенно потрясает граница между абсолютной искусственностью и вечностью природы, - это Лас Вегас и Каньоны в его округе.

В тех местах четко ощущается бренность и быстротечность нашей человеческой жизни, когда стоишь на краю Великого Каньона, заглянув вниз с высоты в полторы тысячи метров на реку, которая текла тут миллионы лет назад, умиляешься надменности людей, понимаешь, что мы только эпизод в истории нашей планеты. На фоне красоты природы, Лас Вегас выглядит, как нарицание о глупости, тщеславии, жадности и праздности наших увлечений. Город праздник, город не состоявшихся надежд и неожиданных подарков судьбы.

Да не только Лас Вегас кажется городом быстрых побед, вся Америка годами была и есть Меккой для всех жаждущих свободы, признания, равенства, страной больших возможностей. Все это так и есть, вот только ценой всему этому является безустанный труд.

Сколько наций перемешалось в этом котле, тут тебя вряд ли упрекнут в том, что ты эмигрант, но именно тут ты имеешь возможность в полной мере оценить не только себя, но и нацию своего происхождения. Удивительно, насколько одни нации дружны и сплочены, а другие сварливы и завистливы. Оттуда, с другой стороны Атлантики, с большого расстояния еще прекрасно видно, какое место в мире занимает твоя родная и такая особенная страна - Украина.

В той чужой стране в тебе рождается дух борца, ты начинаешь понимать, что можно жить по-другому, успешнее, достойнее, честнее, отстаивать свои права и быть услышанным.

Быть человеком, с которым считаются!

Рада Черная, Львов

От редакции. Рада Черная после окончания украинского экономического вуза стажировалась в одном из университетов США по специальности «прикладная экономика». Пессимизм автора, который вернулся на землю предков, «землю обетованную», вполне может стать предметом дискуссии: а нужны ли вообще стране умные и образованные молодые люди? Почему они не востребованы ни украинским бизнесом, ни государством? Или все-таки лучше уезжать туда, где их ждут, где они могут быть людьми «с которыми считаются»?

Похоже, что Украина - накануне конфликта поколений. Лучшие из тех, кому «чуть за двадцать», - агрессивны, амбициозны, разочарованы, лишены надежд и ожиданий. Они не хотят быть очередным «потерянным поколением», невостребованным на ярмарке тщеславия нуворишей украинского истеблишмента. Изоляционизму и бессодержательности бунта молодых приходит конец. Разрушительный потенциал молодых во все времена был огромным. Сегодня украинские Сартр, Маркузе еще не оформили лозунги для молодежи. Но, очевидно, это уже не за горами. А что думаете Вы?