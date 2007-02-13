Кто внес Огрызко в “списки Затулина”?

Реплика

Российская политика в глазах украинцев часто предстает как нечто абсурдное и нелогичное. Однако, никоим образом, не идиотское... Сегодня же сообщение о занесении исполняющего обязанности министра иностранных дел Владимира Огризко в так называемый “список Затулина”, руководствуясь которым российская власть якобы не пускает граждан Украины на свою территорию, выглядят полным идиотизмом.

Лично я не верю в то, что руководитель внешнеполитического ведомства объявлен персоной нон-грата, поскольку такой шаг был бы равнозначен отозванию посла, разрыву дипломатических отношений и тому подобное. Это вещи одного порядка.

В действительности неадекватные телодвижения российской власти – вещь обычная, и к ним привыкли в цивилизованном мире (украинцы в этом плане от россиян не далеко ушли). На них смотрят снисходительно – что возьмешь с молодого огромного государства с неясным курсом, несформированным гражданским обществом, которое все еще ищет свое место под солнцем. Но на подобные дипломатические выходки, приписываемые российской власти украинскими СМИ, Москва все же вряд ли пошла бы.

Бесспорно, интриги вокруг персон нон-грата разыгрываются неслучайно и имеют антипрезидентское и, по большому счету, антиукраинское направление. Хотя, по моему мнению, главные интриганы сидят здесь, на украинской земле, а российских скандалистов, вроде Затулина, просто используют для борьбы с “неугодным” кандидатом на должность министра иностранных дел. И, наверное, к таким интригам охотно подключаются разнообразные окологебистские фонды, которым нужно как-то оправдывать свое существование. Но здесь можно согласиться с Затулиным, который сам возглавляет подобную структуру: эти фонды далеко не всегда имеют влияние на российскую власть.

Относительно Огрызко – то здесь, кроме шумихи, наверняка больше ничего нет. Не могли российские власти внести фамилию руководителя МИД в перечень невъездных. Не такие уж они и безголовые, как это кое-кому кажется в Украине.

А в Украине толкотня локтями вокруг президентской кандидатуры министра выгодна всем антипрезидентским силам, а также конкурентам Огрызко из разных лагерей, которые надеются получить министерский портфель.

В целом Кремлю, который давно привык мыслить мерками “Газпрома”, должно быть все равно, кто в Украине министр иностранных дел – его личность никоим образом не влияет на цену газа. Но в действиях Москвы всегда присутствует еще и иррациональный фактор, который в данном случае можно сформулировать так: лучше, чтобы министром был оранжевый политик, потому что такому министру всегда можно публично выразить свое недовольство. А если министр будет “свой”, пророссийский (типа того же Азарова), то как тогда возмущаться?

Оксана Охримчук