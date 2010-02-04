Западные лидеры действуют так, будто нет разницы, кто победит 7 февраля, но они ошибаются

Выражение „чума на оба ваших дома” может хорошо подойти как реакция к разочарованию политическими кандидатами на этих выборах. Но такие настроения являются опасными для лидеров стран. Выбор является сутью власти, воздержаться от него – неважно по каким причинам – значит перекладывать ответственность на других.

Но такой, кажется, является позиция всего Запада относительно второго тура президентских выборов в Украине. Поскольку Оранжевая революция 2004 года стала, казалось бы, бесконечной серией разочарований, большинство западных лидеров действуют так, будто нет никакой разницы, победит 7 февраля премьер-министр Юлия Тимошенко или ее соперник Виктор Янукович.

Но они ошибаются, и не только относительно того, что будут означать эти выборы для украинского народа, который стоически выдержал столько испытаний, но и того, что они будут значить для безопасности и стабильности всей Евразии. Ведь Оранжевая революция продемонстрировала одну вещь: украинская политика – это не политика маятника, который прогнозируемо колеблется между противодействующими силами, которые пришли к согласию относительно фундаментальных правил демократии. Действительно, со слов Януковича вполне очевидно, что он не принял Оранжевой революции, а это значит, что он не принимает основополагающего принципа демократии, который заключается в том, что на пути к власти нельзя мошенничать.

О криминальном прошлом кандидата вспоминают часто. И о грабежах, и об изнасиловании. Но по непонятным причинам в 1978 году советские суды аннулировали эти уголовные дела – незадолго до того, как он вступил в Коммунистическую партию.

В 2006 прозвучало заявление о подделке документа относительно отмены предыдущих приговоров. Два ключевых документа об отмене приговоров за изнасилование и грабежи также были подделаны. Кроме того, была подделана и подпись судьи в этом деле.

Конечно, Тимошенко – не святая. Она сделала бизнес карьеру в беспорядке постсоветской газовой промышленности. Но ее оппоненты, даже когда контролировали весь аппарат украинской судебной системы, не смогли прилепить к ней ни одного криминального обвинения.

Еще более важным в биографии Тимошенко является ее опыт работы в правительстве. В прошлый сентябрь мир стоял на грани глобального финансового спада. Весь следующий год правительство Тимошенко настойчиво боролось за сохранение международной стабильности, даже если это значило попасть под удар в своей стране. Уже за несколько дней с начала кризиса ее правительство начало переговоры с Международным валютным фондом для получения ссуды, чтобы уберечь украинскую экономику от худшего. Они заключили соглашение с почти рекордной скоростью, невзирая на все внутренние политические протесты против жесткости его условий.

Хотя весь мир серьезно пострадал в результате кризиса, Украина испытала более жесткий удар, чем большинство стран, поскольку международный спрос на сталь, которая составляла 42% экспорта в первой половине 2008 года, резко обвалился. Пока кризис набирал обороты, Украина, невзирая на здоровые государственные финансы и низкий уровень иностранного долга, была полностью отрезана от международных финансовых рынков.

Год спустя в украинской экономике начинаются изменения кму лучше. После ужасного спада в конце 2008-го и начале 2009 года промышленное производство в июле выросло на 5% по сравнению с прошлым месяцем. В следующем году Украина может вернуться к стабильному экономическому росту.

Тяжелыми усилиями правительства Тимошенко удалось удержать под контролем дефицит бюджета. Инфляция сократилась вдвое – с 31% в мае 2008 года до приблизительно 10% сегодня. Дефицит текущего баланса был почти устранен, а банковский кризис сдержан. Украинские резервы иностранной валюты составляют 26 миллиардов долларов, то есть приблизительно четверть ВВП страны. Курс валюты отрегулирован, а ввиду международной ситуации, он сравнительно стабилен, что поддерживает международную конкурентоспособность Украины.

Правительство Тимошенко также полностью порвало со старым порядком в газовом бизнесе, тем самым увеличив европейскую энергетическую безопасность. Невзирая на существенный внутренний политический риск, Тимошенко заключила с Россией долгосрочное соглашение о транзите и поставках газа, которое является прозрачным и ориентированным на рынок. Кроме того, заключила перспективное соглашение с Европейским Союзом, Всемирным банком, ЕБРР и Европейским инвестиционным банком относительно реформирования украинского газового сектора и газотранспортной системы. Янукович, чья кампания финансируется основными бенефициарами старой, коррумпированной системы, скорее всего отменит эти реформы, возобновив тем самым серьезные угрозы для европейского энергетического рынка.

Более того, Тимошенко противостояла кризису в Украине невзирая на огромное и безответственное противодействие ее политических оппонентов, которые часто парализовали парламент, когда правительство отказывалось принимать популистские предложения, которые взорвали бы усилия относительно финансовой стабилизации. Как ни странно, но Президент Виктор Ющенко регулярно запрещал решения, необходимые для стабилизации, включая каждый шаг относительно приватизации.

За то, что держала Украину на плаву последние 15 месяцев, Тимошенко заслуживает благодарности Запада, а не скептицизма, свидетелями которого мы являемся сегодня. Прошлое Януковича, характерным для которого является насилие и пренебрежение демократическими нормами, слишком глубоко укоренилось, чтобы допускать, что в случае его победы он когда-либо позволит опять бросить вызов его должности...

Нина Хрущева, внучка Никиты Хрущева, Москва